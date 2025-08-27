Los Reyes visitan Las Médulas, el Patrimonio de la Humanidad arrasado por las llamas

Los Reyes sí han pisado ceniza en la zona cero. Sobre el terreno, como viene siendo habitual en grandes catástrofes sufridas en nuestro país, Don Felipe y Doña Letizia se han calzado las botas este miércoles para recorrer el suelo quemado de Las Médulas (León), Patrimonio de la Humanidad desde el año 1997. Sin Pedro Sánchez, que acudió la semana pasada a la zona sin ningún tipo de contacto con las víctimas, la agenda de los monarcas han querido estar muy cerca de los afectados durante su visita.

Con un ligero retraso, debido a la agenda anterior en Sanabria (Zamora), los Reyes han llegado al Mirador de Orellán, donde todavía con el olor a quemado de hace dos semanas, se podía observar a la perfección los estragos que causó el fuego en este enclave natural. El director de extinción de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Enrique Rey, ha sido el responsable de aportarles la descripción técnica y las características del incendio, que ambos han atendido con rostro serio y con interés. Durante su breve estancia en el lugar, Don Felipe ha preguntado al técnico autonómico si la zona calcinada correspondía a castaños.

Tras esa visita, el jefe del Estado ha trasladado a los medios de comunicación que «se ve muy claramente la dimensión de la tragedia, pero también hay momentos donde se puede percibir la esperanza en el futuro porque lo principal se ha podido salvar». El monarca, en respuesta a ABC, ha transmitido que es la experiencia es «impactante» para las familias que viven en la zona. Don Felipe ha encomendado a todas las administraciones a trabajar conjuntamente para sacar adelante la economía de la zona.

Sin Sánchez, por primera vez tras una tragedia

Esta es la primera ocasión que Sánchez, que tal como ha publicado en exclusiva este miércoles ABC, ha prolongado su vacaciones de verano con una escapada a Andorra hasta el viernes, no acompaña a los Reyes en una visita de estas características.

Pues el presidente, anteriormente, sí acompañó a los monarcas en otras visitas a escenarios de tragedia, como al volcán de La Palma o a la DANA de Valencia una semana después de ambos sucesos. Cabe recordar que en este último caso, en la localidad de Paiporta, el descontento ciudadano provocó el lanzamiento de objetos contra la comitiva de autoridades y Sánchez optó por marcharse mientras Don Felipe y Doña Letizia permanecieron en el lugar escuchando a las víctimas.

Sin la compañía del jefe del Ejecutivo, Sus Majestades han acudido a los municipios afectados por los incendios junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y la ministra de Igualdad y presidenta del PSOE castellanoleonés, Ana Redondo, actuando hoy como ministra de jornada.

A la vuelta al Centro de recepción de visitantes de Las Médulas, un numeroso grupo de vecinos han esperado a las autoridades, con gritos de 'Viva el Rey' y con pancartas en contra de la gestión que han hecho las administraciones de los incendios. Los monarcas los han saludado desde la distancia antes de reunirse con los alcaldes de la zona.