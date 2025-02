Susana Díaz, tras la debacle del PSOE en Andalucía: «Me duele mucho mi partido y mi tierra»

La expresidenta de la Junta de Andalucía y ex líder del PSOE andaluz, Susana Díaz , ha mostrado este lunes su tristeza tras el resultado del PSOE en las elecciones andaluzas de este domingo: « Me duele mucho mi partido y me duele mucho mi tierra». Con Díaz, el PSOE-A obtuvo lo que en su momento fue el peor resultado de la formación, pero con Espadas la derrota ha sido peor, perdiendo tres escaños a lo obtenido en los anteriores comicios.

A su llegada la reunión de la Comisión Mixta (en el Congreso y en el Senado) para la Unión Europea, que ha tenido lugar en la Cámara Baja, la senadora socialista ha confesado que está muy «triste» por el desenlace de unos comicios autonómicos en los que el PP, con Juanma Moreno como líder del partido, ha logrado por primera vez mayoría absoluta en Andalucía.

Susana Díaz, que fue la candidata en 2018 por el PSOE y sumó 33 escaños , ganando los comicios, pero perdiendo la Junta por la suma del PP y Cs y el apoyo externo de Vox. El actual secretario general del PSOE andaluz y aspirante a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, que ha sufrido una caída mayor, obteniendo únicamente 30 escaños y la derrota ante el candidato de los populares.

Pero Díaz ha preferido no contestar a la pregunta de cual tendría que ser el camino que su formación debería tomar para recuperar el recién perdido feudo andaluz.