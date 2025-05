La ministra Aagesen se prodiga estos días en el Parlamento y en los medios de comunicación explicando que el mix eléctrico de esa mañana, en el que había mucha energía de origen renovable –eólica y solar– y muy poca energía estable para compensarla: nuclear, ... gas o hidráulica, se ha repetido en más ocasiones y no ha provocado problemas. Y de hecho se conjura, con Red Eléctrica, en poner el foco del apagón en las empresas privadas generadoras de energía.

Las causas reales del apagón no las sabemos de momento, y no sé si llegaremos a saberla, pero lo que sí estamos viendo es que tras ese fatídico 28 de abril Red Eléctrica ha cambiado el mix y está incluyendo más gas para blindar el sistema y evitar que España vuelva a quedarse a oscuras. Y lo está haciendo a pesar de que al pedir a las empresas que incluyan más gas, se están encareciendo los precios de generación de energía poniendo en apuros a decenas comercializadoras que habían vendido luz a sus clientes a un precio más bajo – como informó ayer ABC–, aparte del efecto que tendrá en los recibos de la luz, al menos de los de la tarifa regulada.

Y uno se pregunta que si era tan seguro ese mix ¿para qué se cambia provocando una subida de precios que acabaremos pagando todos? La única respuesta que se me ocurre es que en Red Eléctrica no tienen todas consigo y para evitar otro posible apagón están reforzando el sistema, porque más vale prevenir. Desde el primer momento, cuando el presidente Sánchez desviaba el tiro hacia los operadores privados, desde las eléctricas se aseguró que antes del apagón ya se había advertido a Red Eléctrica de que estaba utilizando un mix suicida. Como informó ABC, el pasado 31 de marzo, en un post en la cuenta oficial de X del Ministerio para la Transición Ecológica, se avisaba de que España lideraba el crecimiento de la producción de energía solar en Europa, con un aumento superior al 20% con respecto al año anterior. De igual modo, el 21 de abril, justo un día antes de otra gran anomalía ocurrida en la red, desde la misma cuenta de X se celebraba un récord de producción fotovoltaica a las 13.35 horas, con una cobertura de generación de esta tecnología superior al 60%. Sospechan fuentes del sector –como denunció este periódico– que «lo que estaba ocurriendo era que durante el mes de abril hubo un intento por parte de Red Eléctrica, con la bendición del Gobierno, de forzar la máquina del mix energético para presumir de renovable mientras estaba apagado la mitad del parque nuclear. Además, se intentaba así bajar el precio del megavatio-hora con respecto a abril de 2024, que tuvo uno de los récord históricos estando por debajo de los 20 euros. Eran datos para presumir de la política energética española. De hecho, recuerdan algunas fuentes del sector, que la aportación de la nuclear esos días, en torno al 10%, es similar a la que el Gobierno prevé para 2030, una vez cerradas parte de las centrales actuales. Sospechan algunas fuentes, en este sentido, que el Gobierno estaba haciendo pruebas para demostrar que se podía tener energía barata y fundamentalmente renovable. Y es posible que en el futuro se pueda. Pero, de momento, por si acaso, está claro que como demuestran los mix que se están aplicando tras el apagón, Redeia y el propio Gobierno prefieren no volverlo a intentar, al menos de momento.

en la prensa internacional, el pasado viernes el diario británico 'The Telegraph' en esta misma línea, señalaba que el apagón eléctrico que dejó sin suministro el lunes 28 abril a millones de ciudadanos de España y Portugal se produjo por un «experimento» con las energías renovables del Gobierno de Pedro Sánchez. Es más que probable que ni Pedro Sánchez ni su Ejecutivo vayan a reconocer que estaban introduciendo más renovables al sistema para presumir de su modelo energético. Pero lo que sí hemos aprendido es que todavía no estamos preparados para ese momento.