Viajes del Imserso 2025-2026: consulta en el buscador todas las agencias para reservar las plazas, provincia a provincia

Los viajes del Imserso ya han empezado a comercializarse. Desde el mes de septiembre, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha enviado 2,8 millones de cartas a 4,3 personas acreditadas en este nuevo programa.

Es en esas cartas donde ... los pensionistas han recibido la clave y su prioridad para poder reservar los viajes. La reserva de los viajes comenzó la semana pasada, como es habitual, en distintas fechas, según la comunidad autónoma.

Los pensionistas de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ciudad Autónoma de Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco lo hicieron entre el 6 y el 8 de octubre, según prioridad y disponibilidad. Los de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Ciudad Autónoma de Melilla y Murcia lo hicieron en las mismas condiciones entre el 8 y el 10 de octubre.

Los viajes se reservan conforme a los calendarios de las comunidades autónomas, pero eso no quiere decir que unas tengan ventaja sobre otra. Cada comunidad tiene reservadas un número de plazas atendiendo a la población mayor de 65 residente en cada provincia, según los datos del INE.

Aunque los viajes se suelen agotar rápidamente tras la apertura del plazo en cada comunidad, a partir del 11 de octubre el Imserso abre la posibilidad de reservar los viajes que hayan quedado sin comercializar.

Buscador con todas las agencias para reservar los viajes del Imserso, provincia a provincia

Para poder reservar estos viajes, existen dos métodos. El primero mediante la web o la app oficial de las empresas adjudicatarias, que este año son Turismo Social y Mundicolor. El segundo, es desplazarse hasta una de las agencias de forma presencial.

En en este segundo caso, los pensionistas solo tienen que llevar su DNI para poder reservar su viaje. A continuación, en el buscador interactivo puedes consultar, provincia a provincia, todas las agencias, con sus direcciones, localidades y teléfonos en las que se pueden reservar los viajes del Imserso.

Este año, la gran novedad en los viajes del Imserso es la tarifa plana de 50 euros a la que podrán acceder 7.447 pensionistas con pocos recursos, una medida con la que Derechos Sociales busca «expandir» el derecho a poder disfrutar del programa.

Otra de las novedades es que este año se podrá viajar con mascotas en los programas de costa peninsular y costa insular siempre que el animal de compañía no sea peligroso y no pese más de 10 kilos con su transportín. Los gastos que originen las mascotas en el transporte y el alojamiento serán a cuenta de la persona usuaria. Esta condición se debe advertir en el momento de la reserva ya que está sujeta a disponibilidad.

En total, en esta temporada el número de plazas alcanza las 879.213 plazas que se distribuyen entre los lotes de costa peninsular, costa insular y turismo de escapada.