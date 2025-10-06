Viajes del Imserso 2025-2026: esta es la clave para conseguir prioridad a la hora de elegir destino
Durante el mes de septiembre, los beneficiaros del programa han conocido su preferencia en base a unos requisitos
Ha llegado el momento que muchos pensionistas han estado esperando durante meses: la comercialización de viajes del Imserso.
Desde el mes de septiembre, el Instituto de Mayores y Servicios sociales ha enviado 2,8 millones de cartas a las 4,3 personas acreditadas en el nuevo programa. En esas cartas se incluye una clave para que los beneficiarios puedan reservar su plaza junto con su DNI.
A la hora de otorgar las acreditaciones, el Imserso asigna una calificación de preferente o no preferente. La diferencia es fundamental ya que los primeros pueden acceder al primer día de comercialización, mientras que los segundos tienen que esperar al segundo día de venta para reservar su plaza.
Los puntos obtenidos, la clave para conseguir prioridad
Es precisamente esta baremación la clave para obtener la plaza y el destino que se desea. No depende de algo que tenga que hacer el pensionista sino de los criterios que tenga el Imserso durante la temporada.
Para la valoración, el Imserso se basa en criterios de edad de las personas soliciantes, situación de discapacidad, situación económica, participación del programa en años anteriores o ser familia numerosa.
Es por tanto que quienes acumulan un mayor número de estos puntos tienen más opciones de hacer el viaje elegido o de escoger su opción. El resto, se tienen que adaptar a la disponibilidad de plazas restantes.
La edad del solicitante
Menores de 70 años: 1 punto
Con 60 años: 2 puntos
Se otorga un punto más por cada año cumplido hasta alcanzar los 20 puntos con 78 años cumplidos
A las personas que superen los 78 años se les asignará igualmente, el máximo de 20 puntos
Situación de discapacidad
La consideración de persona con discapacidad se valora con 10 puntos
Situación económica de los solicitantes
Hasta el importe de la pensión no contributiva de jubilación o incapacidad (PNC) 564,70 euros): 50 puntos
Más de 564,70 euros hasta 900 euros: 45 puntos
Más 900 euros hasta 1.050 euros: 40 puntos
Más 1.050 euros hasta 1.200 euros: 35 puntos
Más 1.200 euros hasta 1.350 euros: 30 puntos
Más 1.350 euros hasta 1.500 euros: 25 puntos
Más 1.500 euros hasta 1.650 euros: 20 puntos
Más 1.650 euros hasta 1.800 euros: 15 puntos
Más 1.800 euros hasta 1.950 euros: 10 puntos
Más 1.950 euros hasta 2.100 euros: 5 puntos
Más 2.100 euros: 0 puntos
Participación en el programa años anteriores
Personas usuarias del programa con acreditación en fase de lista de espera en la temporada 2024/2025: 175 puntos
Personas usuarias que no hayan viajado en las 2 últimas temporadas: 50 puntos
Personas usuarias que no hayan viajado en la temporada 2024/2025; y sí en la 2023/2024: 40 puntos
Personas usuarias que sí hayan viajado en la temporada 2024/2025; y no en la 2023/2024: 20 puntos
Si se han realizado 2 o más viajes en cualquiera de las dos temporadas 2023/2024 y 2024/2025: 0 puntos
Resto de casos: 10 puntos
Familias numerosas
Si la persona solicitante es miembro de una familia numerosa especial: 10 puntos
Si la persona solicitante es miembro de una familia numerosa general: 5 puntos
Con esta baremación cada usuario puede calcular los puntos que obtendrá y determinar cuántas posibilidades existen de que la acreditación sea preferente.
En esta temporada se ofrecen un total de 879.213 plazas. De ellas, 440.284 plazas se destinan a turismo de costa peninsular; 228.142 plazas se destinan a turismo de costa insular y 210.787 plazas de turismo de escapada.
