40 trámites, 18 fallidos: el laberinto de la Administración para hablar con una persona y a tiempo

El Gobierno se queja de las empresas privadas sin solucionar los problemas que tiene dentro. Para hablar con la Administración Pública por teléfono hay que armarse de paciencia y, como mínimo, saber que habrá que descolgar el teléfono varias veces. Sin olvidar, también, que ... habrá que tener el ordenador a mano y contar con un móvil cerca, por si acaso.

El Ejecutivo impondrá a las empresas privadas la obligatoriedad de atender a los usuarios en menos de tres minutos vía telefónica, y siempre por una persona y no un contestador automático. Quién no se ha topado nunca con la voz de Loquendo de una compañía eléctrica cuando quieres poner una reclamación, o con la de una teleco si deseas cambiarte de tarifa.

El problema radica en que se puede poner coto a esto en la empresa privada, pero no en el sector público. Porque el Gobierno ha dejado fuera de la 'ley de los tres minutos' a la Administración Pública. Ni el centro de salud estará obligado, ni la Agencia Tributaria, ni la Seguridad Social... y la experiencia, en términos generales, no invita a pensar que en el sector público se dé una atención humana y ágil. ABC ha realizado un trabajo de campo con cuarenta casos de llamadas a dependencias y organismos de la administración estatal, autonómica y local para conocer si el Gobierno solo ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La conclusión es que casi la mitad de esas llamadas pueden considerarse fallidas. ¿Y qué es fallido? Llamadas que no obtienen respuesta, que se topan con un robot inútil o que acaban en una persona pero habiendo de esperar más de tres minutos.

Paciencia para hablar con la Administración

Para llamar a la Administración hay que estar concienciado de que el mejor horario es por las mañanas. Y más aún en verano, con las jornadas intensivas y reducidas. Hay teléfonos que solo suenan de 9.00h a 15:00h, y en época estival hay algunas que echan la persiana una hora antes. Cuatro redactores de ABC empezamos a marcar a partir de las 9 de la mañana del viernes 15 de julio; todos desde Madrid pero con destino a muchas otras comunidades autónomas.

La mejor noticia son aquellas administraciones que cogen el teléfono en cuestión de pocos segundos y hay un ser humano al otro lado. De cuarenta casos, esto solo ocurre en tres de ellos: una dirección general de tributos autonómica de Aragón, un centro de salud de un pueblo de Granada y un teléfono autonómico de atención para enfermedades de transmisión sexual en Andalucía. Es el 'top 3' que nos encontramos en el laberinto administrativo, lo mejor de lo mejor, pero no deja de ser anecdótico: solo en el 7,5% de los casos hay una persona directamente.

La cara B de esa moneda está en los cinco casos que no ha sido posible encontrar a alguien; ni siquiera una máquina a la que llorarle las penas. Una oficina local de tributos, una consejería de vivienda autonómica, el ICEX, un registro civil y un teléfono autonómico de atención sobre educación.

El hombre contra la máquina La tónica general es toparse con un robot, pero no siempre acaba bien. Todo depende de para qué esté diseñado

La verdadera tarea empieza aquí. La batalla contra los robots, puede decirse. Hasta 32 casos en los que tenemos que pelearnos con una máquina para ser atendidos por un humano, lo que es hasta motivo de celebración en muchas ocasiones.

En 21 trámites, tras seguir las indicaciones del robot, logramos llegar a una persona. Si bien, la nueva normativa del Gobierno quiere que solo haya que esperar 3 minutos a ser atendidos y siempre por un humano, en estos supuestos, como norma general, sí que se está cumpliendo ya 'ex ante'. En 19 de esos 21 casos llegamos a un ser humano en menos de tres minutos. Por contra, en dos de ellos se pasa con creces esa barrera, y de hecho en uno hay que esperar más de siete minutos; es en llamadas para solicitar información sobre el certificado electrónico en el Ministerio de Hacienda y en otra para consultar a un departamento municipal de objetos perdidos de Madrid.

La media de estos 21 casos para llegar a ser atendidos por una persona queda en dos minutos y once segundos por trámite. Cumpliría con la nueva normativa. La realidad es que cuando el contestador automático está diseñado para llevarte hasta una persona, funciona relativamente bien; el cometido está claro y no hay grandes obstáculos, lo que no quiere decir que no haya alguno.

Balance general 7,5 por ciento Este es el porcentaje de casos prácticos en los que nos ha atendido directamente una persona

Por otro lado, en 11 casos del total de 40 hablamos con un robot... sin llegar a nada más. Imposible contactar con un humano, y el mayor problema se da en la administración estatal y la local. En todos estos casos se estaría incumpliendo la nueva norma del Ejecutivo.

Asimismo, en estos últimos trámites es reseñable el tiempo de espera hasta que la llamada finaliza. Y pueden finalizar por el hecho de que el contestador se corte, cuelgue al usuario de repente o termine con lo que tiene que decir. De media, estas llamadas en busca de un humano duran seis minutos y quince segundos, algunas más y otras menos. ¿Por qué? Porque algunos contestadores no están diseñados para que al usuario le atienda un humano sino una máquina, y si no soluciona su problema, mala suerte, nada que hacer.

La norma, en suma, es que te atienda un robot, tal como ha ocurrido en 32 casos. Y el gran problema a resolver está en los contestadores que no llevan a ningún lado, que no son pocos. Es muy habitual que tanto los contestadores como los humanos acaben remitiendo al usuario a otro teléfono o a la página web, con el coste de tiempo que ello supone para el consumidor, ya que la llamada se convierte en inútil.

Contestadores automáticos

La realidad es que en los casos de contestadores automáticos que no remiten a ningún ser humano los problemas se multiplican. Por ejemplo, al tratar de recabar información en el teléfono estatal sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hay una conversación larga con un robot... para no llegar a ninguna conclusión. El contestador acaba solicitando un número de teléfono al que poder enviar un SMS -sí, un SMS en el siglo XXI- y resulta que el SMS tampoco atiende a lo solicitado y enlaza a un link de la Dirección General de Tráfico (DGT). Probamos de nuevo y la mecánica es la misma, no hay manera de enterarse de cómo funciona esto de las subvenciones con fondos europeos.

En otros supuestos, como el del famoso ingreso mínimo vital (IMV) del ministro Escrivá, llamar es inútil. Probamos en tres ocasiones para tratar de informarnos sobre requisitos y solicitud, y en ninguna de ellas obtenemos respuesta. Habla el robot y termina la conversación al minuto y medio diciendo que hay una elevada demanda de llamadas. 'Pi, pi, pi, pi'... la máquina ya ha colgado sin dar opción a nada.

En otros supuestos, te ponen en espera para después colgar tras cinco minutos. Es el caso del servicio de recogida de muebles de Málaga capital, con hasta tres intentos, y nada.

La casuística es variada en cada administración. La tónica general es la de una atención robótica y pocas soluciones a la primera. Tomando el criterio de llamadas fallidas, el balance es de 18 casos de este tipo, casi la mitad del total.

La afectación, asimismo, se reparte entre diferentes administraciones. En su mayoría son casos de administración estatal o local, aunque también se da en alguna autonómica. Nadie escapa al laberinto de hacer una gestión con el sector público. Y así seguirá siendo ya que el Gobierno ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio.

Así fueron los 40 trámites, llamada a llamada

Cuatro periodistas realizaron el 15 de julio por la mañana 40 trámites que supusieron 64 llamadas a organismos de administraciones estatales, autonómicas y locales. Se cronometró el tiempo, y en aquellos casos en los que no se descolgó el teléfono, se intentó hasta en tres ocasiones. Esto es lo que ocurrió en cada trámite:

1 Policía Nacional de Burgos Estatal El DNI me va a caducar en nada. Tengo que pedir cita para la comisaría

Nos atiende un robot. Tras 2 minutos y 26 segundos, conseguimos hablar con una persona para pedir cita.

2 Seguridad Social de Madrid Estatal Necesito enterarme de cómo hay que actuar para pedir una pensión de viudedad

Al teléfono se pone un robot. Avanzamos los pasos con la máquina y tras más de dos minutos, cuelgan.

3 Seguridad Social, un teléfono específico Estatal No me salen las cuentas, necesito ayuda. Quiero información y saber los requisitos para el ingreso mínimo vital

No logramos hablar con nadie. Lo intentamos tres veces pero siempre hay «elevada demanda»; más suerte la próxima vez.

4 Instituto de Crédito Oficial (ICO) Estatal Mi negocio está muy afectado por la subida de la energía. Necesito un aval público para un crédito

Nos coge un robot, pero a los 30 segundos ya nos ponen con una persona.

5 El teléfono 016, específico para violencia de género Estatal Llamada al teléfono de violencia de género

Al principio salta un contestador automático, luego música y después una operadora. Pasan solo 30 segundos.

6 ICEX, del Ministerio de Comercio Estatal Tengo una pyme y quiero exportar mis productos al mundo

Imposible dar con alguien, ni siquiera con un robot . Tres intentos fallidos por completo ya que nadie coge el teléfono.

7 Aemet Estatal Me caso en las próximas semanas. ¿Lloverá en mi boda?

El primer contacto es con un robot. A los dos minutos nos ponen con una persona para saber qué tiempo hará. Parece que podremos casarnos.

8 Atención general de la Administración, 060 Estatal Quiero acceder a los fondos europeos. ¿Qué tengo que hacer?

No pasamos de un robot, tras varias derivaciones y habiendo esperado casi cinco minutos. Acaba todo en un SMS erróneo ya que trae un link a la DGT.

9 Hacienda, un teléfono específico Estatal Quiero tener mi certificado electrónico

Atiende un robot y tras siete minutos, una persona. Conseguimos llegar a un ser humano pero esperando mucho más tiempo del que el Gobierno exige a las empresas, más del doble.

10 Ministerio de Cultura, atención al ciudadano Estatal Quiero que mi película sea internacional

A los dos minutos y medio damos con un humano, que nos remite a un teléfono que no contesta nadie. También nos dan la opción de preguntar por correo electrónico, algo muy habitual.

11 Tributos de Aragón Comunidad autónoma Acabo de heredar una casa de mi padre. ¿Cómo pago el impuesto de sucesiones?

Sorpresa, en diez segundos nos atiende una persona. Es uno de los tres casos de cuarenta que nos encontramos. No es nada habitual que en primera instancia ya haya un ser humano.

12 Consejería de Vivienda de Cantabria Comunidad autónoma Me interesa eso del bono joven del alquiler

Decenas de tonos y nadie coge, ni un robot. Lo intentamos hasta en tres ocasiones durante varios minutos pero resulta imposible que nos atiendan.

13 Acceso a la universidad de Cataluña Comunidad autónoma Busco información sobre matrículas universitarias

Salta un contestador automático que solo atiende en catalán... y las personas siempre están ocupadas. Habrá que preguntar en otra comunidad.

14 Servicios funerarios de Málaga Ayuntamiento Tengo un familiar enterrado en un nicho pero... ¿por cuánto tiempo puede estar ahí?

Permanecemos tres minutos hablando con un robot, para acabar en un buzón que está lleno.

15 Oficina de Atención al Ciudadano de Badajoz Ayuntamiento Siempre me aparcan en la puerta del garaje. Es momento de pedir un vado. ¿Qué tengo que hacer?

Al primer intento se corta la llamada, pero hay que insistir. A la segunda, tras 40 segundos, nos coge una persona que nos desvía a otro departamento para ser informados.

16 SEPE Estatal Quiero información sobre cursos y prestaciones

Hablamos con un robot durante minuto y medio. La única respuesta es que vayamos a la página web. De hablar con una persona, ni rastro.

17 Agencia Tributaria de Madrid Estatal He hecho mal la declaración de la Renta. Tengo que presentar una complementaria

A los tres minutos logramos contactar con una persona para que nos informe sobre lo que tenemos que hacer. Nos manda a la página web y también a otro teléfono.

18 Agencia Tributaria de Valladolid Estatal ¿Qué debo hacer para presentar la declaración trimestral del IVA?

Atiende un robot. Pasamos con la máquina más de dos minutos y nos da dos opciones: ir a la página web o llamar a otro teléfono. Llamamos a otro teléfono y no pasamos del contestador.

19 Atención al ciudadano de Tarragona Ayuntamiento He vendido un piso y necesito saber si tengo que pagar el impuesto de plusvalía municipal

Un intento, nada. Dos intentos, nada. Tres intentos, nada. Nadie atiende al teléfono.

20 Gerencia del catastro de Palma de Mallorca Estatal Quiero solicitar información sobre un inmueble

Coge el teléfono un robot. Pasa un minuto y cuarenta segundos hasta topar con una persona. Dan la opción de atender en castellano o en balear.

21 Oficina de información de Aragón Comunidad autónoma ¿Qué requisitos se necesitan para acceder a una vivienda de protección oficial?

A la primera y tras haber transcurrido solo un minuto, atiende una persona.

22 Registro Civil de Bilbao Ayuntamiento Quiero información sobre bodas civiles

Tres intentos y nada, ni robot ni persona. Siempre comunica.

23 Centro de salud de Armilla (Granada) Comunidad autónoma Tengo que pedir cita para el pediatra, mi hijo tiene fiebre

Tras dos intentos, una persona coge el teléfono directamente.

24 Teléfono de ayuda al suicida Estatal Mi hijo realiza búsquedas un poco extrañas, quiero consejo

Salta un contestador al principio para, a los 30 segundos, remitirte a una persona.

25 Teléfono de Información sobre Salud Sexual y Reproductiva de Andalucía Comunidad autónoma Tuve relaciones sexuales de riesgo hace poco. Necesito información

Coge el teléfono directamente un ser humano, a los diez segundos. Ni robots, ni música, ni nada.

26 Sanidad de Madrid Comunidad autónoma Ya no sé qué síntomas son de Covid y cuáles no. Voy a llamar a preguntar

Hablamos con un robot y en minuto y medio estamos ya con un ser humano. Incluso, nos ofrecen darnos la información en inglés.

27 Sanidad de Valencia Comunidad autónoma ¿Cuándo me caduca el certificado Covid?

Hablamos con un robot y luego con una persona en solo un minuto. Nos remiten a otro teléfono.

28 Consejería de Educación de Castilla y León, atención al ciudadano Comunidad autónoma ¿Qué becas universitarias hay?

Un contestador automático. Primer intento: minuto y medio, todos los operadores están ocupados. Segundo intento: a los casi tres minutos nos pasan con una persona. Un robot, además, molesto y repetitivo.

29 Consejería de Educación de Galicia Comunidad autónoma Necesito información sobre colegios públicos

Llamamos a la Consejería de Educación y nos remiten directamente a Inspección Educativa de La Coruña, la provincia que nos interesa. Tras llamar 3 veces, nadie nos coge.

30 DGT Estatal No sé si el último radar de tramo me cogió pasado de velocidad. Quiero saber si tengo alguna multa

Atiende un robot durante toda la conversación. El tiempo que pasamos hablando con la máquina es de tres minutos y treinta y cinto segundos. Conclusión: que tengo que ir presencialmente a preguntar.

31 Policía Nacional de Valencia Estatal Cita previa e información sobre el NIE de los extranjeros

Un contestador automático es el que inicia la conversación. Pasado minuto y medio logramos hablar con una persona para solicitar información.

32 Administración de Castilla-La Mancha, en Albacete Ayuntamiento-comunidad autónoma Necesito información de ayudas a la dependencia para un familiar

Tratamos con una máquina en primera instancia y en 50 segundos estamos ya con una persona.

33 Ministerio de Justicia Estatal Información y requisitos sobre la nacionalidad española

Hablamos con un contestador automático y en menos de un minuto nos ponen con un ser humano.

34 Servicio de limpieza de Málaga Ayuntamiento Teléfono de atención al ciudadano sobre retirada de muebles en la calle

Hay que tener paciencia. Un robot, una espera de más de cinco minutos... y la nada, no hay operadores disponibles. Ocurre lo mismo en tres intentos distintos.

35 Aguas de Cádiz Ayuntamiento Me he quedado sin agua en casa, necesito que lo arreglen cuanto antes

La primera toma de contacto es con un robot pero en solo 14 segundos llegamos a una persona.

36 Asuntos sociales de Cádiz Ayuntamiento A mi abuelo no le funciona el 'botón rojo' de teleasistencia. ¿Qué hago?

Hablamos con un robot y en cuestión de un minuto y diecisiete segundos nos pasan con una persona. Sin embargo, simplemente remiten a un correo electrónico

37 Línea Madrid, 010 Ayuntamiento He perdido mi ordenador en un parque. A ver si alguien lo ha llevado a objetos perdidos

Primero descuelga el teléfono una máquina. Esperamos tres minutos y medio y nos pone con una persona... aunque tras explicar el problema, cuelga. Lo intentamos de nuevo, esperamos dos minutos y veinte segundos, y ya nos atienden.

38 Ministerio de Cultura, atención al ciudadano Estatal Información sobre ayudas para la internacionalización de las galerías de arte

Contactamos con un robot, y no tenemos que esperar demasiado para ser atendidos. En 71 segundos estamos hablando con una persona

39 Incibe Estatal Necesito consejos de ciberseguridad frente a ataques de 'phising'

El contacto es con un robot. Casi al llegar a los dos minutos, logramos hablar con una persona y nos explica todo lo que necesitamos. Estamos protegidos.

40 Atención al ciudadano de Tenerife Ayuntamiento Quiero apuntar a mi hijo a una piscina municipal. ¿Qué tengo que hacer?

Nos atiende un robot desde el principio, en los tres intentos que realizamos. Transcurren cinco minutos, pero no se encuentra una persona nunca al otro lado. Nadie lo coge.