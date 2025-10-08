Suscribete a
El Supremo mejora el permiso de nacimiento a los hombres que se les reconoce la paternidad por sentencia

El Alto Tribunal asegura que la baja y la prestación se deben contar desde la fecha del fallo, y no del nacimiento, a diferencia del criterio de la Seguridad Social

Susana Alcelay

Madrid

El Tribunal Supremo ha determinado que, en los casos en los que la paternidad no ha sido reconocida en el momento del nacimiento del menor sino posteriormente por un tribunal, debe tomarse como referencia la fecha de la sentencia firme para calcular la duración del ... permiso por nacimiento y cuidado del menor. El Pleno de la sala de lo social del Alto Tribunal ha resuelto en una sentencia un caso donde la paternidad se reconoció casi dos años después del parto mediante sentencia judicial.

