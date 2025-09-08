Suscribete a
ABC Premium
Tenis
La máquina es Alcaraz: avasalla a Sinner y levanta su sexto Grand Slam en el US Open

La sólida red de carga ultrarrápida da una marcha extra al coche eléctrico

Agilizar los permisos de nuevas infraestructuras y garantizar su conexión será decisivo para consolidar el nuevo modelo de movilidad

A todo gas: así es el nuevo negocio de la conversión verde de vehículos

En pleno Paseo de la Castellana de Madrid se encuentra la mayor estación urbana de recarga ultrarrápida de Europa: 22 plazas equipadas con puntos de recarga de 350 kW, 300 kW y 175 kW operados por Iberdrola-BP Pulse
En pleno Paseo de la Castellana de Madrid se encuentra la mayor estación urbana de recarga ultrarrápida de Europa: 22 plazas equipadas con puntos de recarga de 350 kW, 300 kW y 175 kW operados por Iberdrola-BP Pulse
María José Pérez-Barco

María José Pérez-Barco

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los vehículos eléctricos ya pueden viajar por España. La red de recarga pública ultrarrápida, que permite abastecerlos en poco más de 15 o 20 minutos, ha arrancado en las principales vías del país facilitando así los largos desplazamientos. Contamos con 4.379 cargadores de potencia ... igual o superior a 150 kW distribuidos por las autovías, carreteras y ciudades más importantes, según el último Barómetro de la Electromovilidad publicado por Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), que recoge los datos hasta el pasado 30 de junio. Aunque apenas representan el 9,1% de toda la red pública de recarga (que ya tiene 47.892 puntos operativos), es un número por ahora suficiente para alimentar en pocos minutos las baterías de los más de 600.000 vehículos electrificados (puros e híbridos enchufables) que circulan por el territorio, como es la opinión extendida en el sector. Es más, «la ratio de uso media de estos puntos de carga está por debajo del 6%, es decir, más del 94% del tiempo están sin utilizar», matiza Arturo Pérez de Lucía, director general de Aedive, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app