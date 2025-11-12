Suscribete a
ABC Premium

ENTREVISTA AL CEO DE RYANAIR

Ryanair prepara otro recorte de asientos en los aeropuertos regionales para el invierno de 2026 y no descarta más tijera para este verano

El consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, asegura que no ha recibido todavía ninguna llamada de Aena para hablar sobre las tasas aeroportuarias

Ayuso se pone del lado de Ryanair en su batalla con Aena y lanza un dardo a Óscar Puente: «Son decisiones políticas que hacen mucho daño»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson EP
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La batalla que Ryanair mantiene con Aena por las tasas aeroportuarias está lejos de terminar. La aerolínea irlandesa anunció el pasado mes de septiembre un nuevo tijeretazo de 1,2 millones de asientos (ya suma tres millones en menos de un año) para los aeropuertos ... regionales durante la próxima temporada de verano, pero la compañía no descarta revisar esa cifra y que sean más. «Podría haber más recortes, si además las tasas bajan en otros aeropuertos de Europa», según señala el CEO de Ryanair DAC (aerolínea), Eddie Wilson, en una entrevista con este periódico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app