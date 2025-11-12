Ryanair prepara otro recorte de asientos en los aeropuertos regionales para el invierno de 2026 y no descarta más tijera para este verano

La batalla que Ryanair mantiene con Aena por las tasas aeroportuarias está lejos de terminar. La aerolínea irlandesa anunció el pasado mes de septiembre un nuevo tijeretazo de 1,2 millones de asientos (ya suma tres millones en menos de un año) para los aeropuertos ... regionales durante la próxima temporada de verano, pero la compañía no descarta revisar esa cifra y que sean más. «Podría haber más recortes, si además las tasas bajan en otros aeropuertos de Europa», según señala el CEO de Ryanair DAC (aerolínea), Eddie Wilson, en una entrevista con este periódico.

«Esto solo va a empeorar porque otros aeropuertos europeos compiten cada vez más por atraer tráfico en un momento donde las aerolíneas tienen problemas de capacidad en Europa. Podría solucionarse de la noche a la mañana si Aena baja las tarifas de los aeropuertos regionales para incentivar no solo a Ryanair, sino a cualquier aerolínea a aumentar su capacidad en ellos», avisa Wilson.

Sobre el reparto por aeropuertos de los asientos que se recortarán el próximo verano, el directivo de la aerolínea asegura «que está todo listo» (aunque aún no se ha hecho público el número de supresiones por aeropuerto) y señala que ya han reubicado a los pilotos y la mayoría del personal de tripulación de cabina afectado por el cierre de base en Santiago. Los dos aviones que se llevan de la capital gallega seguirán en España y serán destinados a Málaga y Alicante «donde seguiremos creciendo con dos aeronaves adicionales en cada una de esas bases».

Pero Ryanair trabaja ya también en otro recorte en los aeropuertos de menor tráfico de Aena para la próxima temporada de invierno. Wilson asegura que el tijeretazo se «implementará», porque el gestor «ha dejado muy claro que no se cambiará la política tarifaria durante el periodo regulatorio actual». El directivo irlandés relata que ni Aena ni el Ministerio de Transportes ha tocado a la puerta de la aerolínea para hablar sobre el futuro de las tarifas. «Solo hemos asistido a reuniones de consulta solo para que nos digan cuánto dinero van a invertir. El ministro Óscar Puente ha perdido todo interés en los aeropuertos regionales, prometiendo constantemente que otras aerolíneas llegarán, pero lo único que consigue es desconectar una parte vital de la infraestructura para la economía española, que está abandonada», asevera.

La enmienda del PP

Con todo, Ryanair permanece a la espera de lo que pueda ocurrir mañana en el Congreso de los Diputados, donde se vota de nuevo la ley de movilidad sostenible tras ser devuelta con enmiendas desde el Senado. Entre esas enmiendas está la propuesta del PP para congelar las tarifas aeroportuarias de Aena, una iniciativa que el gestor semipúblico recibió con resquemor, avisando a sus inversores de que, de salir adelante, obligará a revisar su plan de inversiones en el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 3), que asciende a 13.000 millones de euros en el periodo 2027-2031. Wilson, sin embargo, cree que es «la medida correcta» porque dice que en las regiones afectadas por los recortes de la aerolínea, los ciudadanos y las autoridades políticas se están dando cuenta «de que pasan por aeropuertos abiertos, pero vacíos».

Pero aún si sale adelante la enmienda, Wilson dice que las tasas aeroportuarias de Aena tendrían que bajar para competir con las de los aeropuertos de Italia, Suecia, Hungría y de otros países que quieren atraer tráfico. «Ryanair no tiene por qué volver a la España regional. Dependerá de los propietarios de esos aeropuertos, y el único propietario es Aena, que debe establecer incentivos para maximizar el uso de esas infraestructuras», recuerda el directivo.

Más inversión en España

Dejando a un lado su guerra con Aena, el gigante de la aviación de bajo coste remarca su «compromiso» con España «y su crecimiento», para el que es su segundo mercado solo por detrás de Italia. Ayer, la compañía inauguró en Madrid un centro de formación de pilotos y tripulantes de cabina en el que ha invertido 130 millones de euros. «Esto creará otros 150 puestos de trabajo y reforzará la formación para los más de 100 aviones que tenemos aquí en España», apunta Wilson.

El nuevo centro de formación de Ryanair está ubicado a un tiro de piedra del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y está destinado a la preparación inicial de pilotos y tripulantes de cabina (además de a ingenieros) en dos simuladores 'full motion' (de movimiento completo) Boeing 737‑8200 'Gamechanger', junto con una cabina de entrenamiento equipada para la formación práctica de las tripulaciones. Según adelantó ayer Ryanair, en 2026 se añadirán dos simuladores 'full motion' adicionales y dos simuladores de base fija (seis en total), completando la primera instalación de formación avanzada de este calibre en España. «Esta nueva inversión sitúa a Madrid como el centro de formación de pilotos y tripulación de cabina más avanzado en tecnología del sur de Europa», señalan desde la compañía.