Junts mantiene 60 pactos municipales con el PSC a pesar de la ruptura

Los partidos de Puigdemont e Illa gobiernan conjuntamente en 42 ayuntamientos catalanes

El número de alianzas postelectorales entre posconvergentes y socialistas es superior a los de los socialistas con ERC

El divorcio PSOE-Junts: dos versiones de una ruptura

El president catalán, Salvador Illa
Joan Guirado

Joan Guirado

La ruptura del acuerdo entre Junts y el Partido Socialista no afecta a todo por igual. Mientras el grupo parlamentario en el Congreso, capitaneado por Míriam Nogueras, ha avanzado un bloqueo total de la legislatura de Pedro Sánchez, con enmiendas a la totalidad a ... todas las leyes en curso y las que el Consejo de Ministros presente en un futuro, los posconvergentes siguen gobernando en alrededor de sesenta ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones con el PSC liderado por Salvador Illa.

Descarga la app