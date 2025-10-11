Suscribete a
ABC Premium

Los aeropuertos castigados por Ryanair pierden ya más de 300.000 pasajeros

Entre abril y agosto, las infraestructuras ven caer hasta un 70% de pasajeros como ocurre en Valladolid

La sangría continuará durante 2026 si Aena no consigue atraer a otras compañías a estos aeródromos

Ryanair mantiene el pulso con Aena: recorta 1,2 millones de asientos para el verano de 2026 y abandona el aeropuerto de Asturias

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Avión de Ryanair en el aeropuerto de Santiago, donde la aerolínea cerrará base
Avión de Ryanair en el aeropuerto de Santiago, donde la aerolínea cerrará base EFE
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los aeropuertos regionales donde Ryanair recortó o cesó operaciones en verano sufren ya un fuerte retroceso de operativa que promete ahora alargarse con el nuevo anuncio de supresión de plazas extensible a la temporada estival de 2026. El golpe no está siendo baladí, y ... en tan solo cinco meses, son ya más de 300.000 pasajeros los que han perdido de manera interanual entre abril y octubre las siete infraestructuras afectadas por el primero de los tijeretazos que la compañía irlandesa anunció en enero del año pasado para la temporada alta que está a punto de concluir.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app