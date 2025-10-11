Los aeropuertos castigados por Ryanair pierden ya más de 300.000 pasajeros

Los aeropuertos regionales donde Ryanair recortó o cesó operaciones en verano sufren ya un fuerte retroceso de operativa que promete ahora alargarse con el nuevo anuncio de supresión de plazas extensible a la temporada estival de 2026. El golpe no está siendo baladí, y ... en tan solo cinco meses, son ya más de 300.000 pasajeros los que han perdido de manera interanual entre abril y octubre las siete infraestructuras afectadas por el primero de los tijeretazos que la compañía irlandesa anunció en enero del año pasado para la temporada alta que está a punto de concluir.

Con los datos acumulados entre abril y agosto, la pérdida neta en los aeropuertos de Santiago, Valladolid, Jerez, Santander, Vigo, Zaragoza y Asturias, alcanza los 308.642, y gracias a a que Zaragoza y Asturias han logrado ligeros avances por el aumento de operativa de otras aerolíneas. Así las cosas, según los datos disponibles en la web de Aena, aunque Zaragoza ha logrado atraer a 16.000 pasajeros más y alcanzar los 338.796 y Asturias otros 18.000 (+9%) y llegar a los 949.028, la hemorragia en el resto de aeródromos se ha desatado con Santiago a la cabeza, que ha notado un tránsito de 281.242 pasajeros menos (1,58 millones), lo que representa un recorte del 15,1% respecto al año anterior.

Pero por importancia en su actividad, ha sido Valladolid la que se ha llevado la peor parte y de largo. El aeropuerto pucelano ha visto caer su actividad un 68% tras el abandono de la aerolínea de bajo coste de su infraestructura, lo que la ha dejado en una situación muy crítica tras reducirse los pasajeros en este periodo a apenas 30.406 desde los 96.007 registrados entre abril y agosto del año pasado.

Cuota de mercado de Ryanair en los aeropuertos Cifra en porcentaje Aeropuerto operado Aeropuerto recortado o abandonado ( ) Variación de pasajeros (abr-ago 24/25) Vitoria 93 Girona 80,9 Santander 56,6 (-1.708) Zaragoza 55,1 (+16.055) Murcia 54,5 Valladolid 51 (-65.602) Reus 50,3 Santiago 46,2 (-281.242) Valencia 43,7 Sevilla 42 Alicante 39,8 Málaga 30,6 Ibiza 24,4 Tenerife Sur 24 Palma 23,9 Lanzarote 22,7 Fuerteventura 17,1 Jerez 17 (-35.327) Menorca 16,8 Barcelona 16,8 Almería 12,1 Madrid 10,8 Gran Canaria 10,3 Vigo 8,8 (-24.420) Asturias 6,7 (+18.000) 5,7 Tenerife Norte Fuente: AENA / ABC Cuota de mercado de Ryanair en los aeropuertos Cifra en porcentaje Aeropuerto operado Aeropuerto recortado o abandonado ( ) Variación de pasajeros (abr-ago 24/25) Vitoria 93 Girona 80,9 Santander 56,6 (-1.708) Zaragoza 55,1 (+16.055) Murcia 54,5 Valladolid 51 (-65.602) Reus 50,3 Santiago 46,2 (-281.242) Valencia 43,7 Sevilla 42 Alicante 39,8 Málaga 30,6 Ibiza 24,4 Tenerife Sur 24 Palma 23,9 Lanzarote 22,7 Fuerteventura 17,1 Jerez 17 (-35.327) Menorca 16,8 Barcelona 16,8 Almería 12,1 Madrid 10,8 Gran Canaria 10,3 Vigo 8,8 (-24.420) Asturias 6,7 (+18.000) Tenerife Norte 5,7 Fuente: AENA / ABC

Igualmente preocupante pero menos notorio ha sido el efecto en Vigo (-5,8%) donde si no se cuenta el mes de mayo porque en el año anterior el aeropuerto estuvo cerrado por obras, el retroceso es de 24.420 viajeros. Por su parte, en Jerez se ha perdido un 7% (470.221) tras registrar una reducción de 35.327 pasajeros y en Santander ha sido más residual de apenas el -0,3% tras perderse 1.078 pasajeros ( 537.496 en total).

Se trata de cifras de retroceso de pasajeros que se verán aumentadas cuando estén disponibles los datos de septiembre y octubre, y que tendrán su continuidad durante el invierno, cuando el gigante de la aviación 'low cost' empiece a recortar un millón de asientos a partir de noviembre nuevamente en protesta contra la subida de tasas de Aena y su política tarifaria en los aeródromos de menos tránsito.

La compañía ha suprimido para la temporada que entra un 38% de plazas en Santander (-84.000 asientos), un 45% en Zaragoza (-70.000) y un 16% en Asturias (-11.000), mientras la peor parte se la lleva Santiago donde, además de una reducción del tráfico del 80% (-453.000), la compañía también se lleva de allí dos aviones basados y está en proceso de despedir a alrededor de un centenar de empleados mediante un ERE.

A la lista además se suman el recorte de un 2% de operaciones en Vitoria (-2.000), y los abandonos de Vigo (-31.000) y Tenerife Norte, que se incluye dentro del tijeretazo que se llevan los aeropuertos de Canarias con 400.000 asientos menos ofertados (-10%). El cálculo de Ryanair es que esto supondrá una pérdida de asientos del 41% en todos estos aeropuertos respecto al año anterior y un 16% menor si se tienen en cuenta todas las infraestructuras a las que la aerolínea considera regionales, que son las que tienen menos tránsito de viajeros de la red de Aena.

El último de los recortes ha sido anunciado esta misma semana y afectará a la próxima temporada de verano en la que los aeropuertos regionales verán menguadas sus plazas en otros 1,2 millones. Según oficializó el propio consejero delegado de Ryanair, Michael O'leary, la aerolínea cesará sus operaciones a partir de abril en Asturias, pero falta por concretar el reparto de asientos que se recortarán en el resto de aeropuertos regionales. Sumados eestos serán un total de tres millones de asientos los que habrá recortado Ryanair en apenas un año en las infraestructuras menos frecuentadas.

Lo suple en los aeropuertos turísticos

Pero los distintos tijeretazos no se trasladan, sin embargo, a un retroceso en la oferta de Ryanair a nivel nacional. De hecho, los pasajeros transportados entre abril y agosto desde y hacia España por la compañía del arpa dorada han ido al alza -aunque con menor intensidad que en el año anterior- con avances de hasta el 3,8% en agosto por el aumento de vuelos desde Madrid, Barcelona, Málaga, Palma o Alicante, los más turísticos, que también se verán beneficiados en invierno y en la próxima temporada estival (en el verano de 2026 aumentarán en 600.000 los asientos en Madrid, Barcelona y Palma).

El problema es que se trata de aeropuertos que no tienen problemas para captar tráfico, como si lo sufren aquellos donde Ryanair ha recortado ya su operativa. En aeródromos donde ha retrocedido posiciones como Valladolid, Zaragoza o Santander, la irlandesa representó en 2024 más de la mitad de sus operaciones y casi llegó al 50% en Santiago. Eso sí, no fue tan importante, sin embargo, en Tenerife Norte (5,72%), Asturias (6,74%) o Vigo (8,84%), pero sí en Jerez donde su cuota llegó al 16,96% y. sobre todo, en Vitoria donde su dominio fue del 93%.

Incentivos de Aena fallidos

Aena está consiguiendo atraer más actividad de aerolíneas de bajo coste a España, como muestra la nueva programación récord para la temporada de invierno, pero sigue sin poder posicionarla en los aeropuertos menos transitados pese a su política de incentivos. Ryanair insiste en la idea de que el gestor aeroportuario solo está interesado en alimentar los grandes 'hubs' y los aeropuertos turísticos porque son los que le proporcionan más ingresos y por ello pide que traspasen la gestión a las comunidades autónomas para poder negociar con ellos condiciones más amables.

Aena, en cambio, no se mueve de su posición y dice que lo que hace Ryanair es quitar los aviones de esos aeropuertos, para colocarlos en otros españoles también de más tráfico. «No es una decisión basada en las tasas aeroportuarias», dijo esta misma semana el vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín.