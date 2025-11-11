Suscribete a
Ayuso se pone del lado de Ryanair en su batalla con Aena y lanza un dardo a Óscar Puente: «Son decisiones políticas que hacen mucho daño»

La compañía irlandesa ha inaugurado en Madrid un centro de formación para pilotos y tripulantes de cabina en el que ha invertido 130 millones de euros

Ryanair mantiene el pulso con Aena: recorta 1,2 millones de asientos para el verano de 2026 y abandona el aeropuerto de Asturias

El CEO de Ryanair, Eddie Wilson y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ABC
Antonio Ramírez Cerezo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entra en la batalla que libra Ryanair con Aena y el Ministerio de Transportes por bajar las tasas en los aeropuertos regionales y se pone del lado de la aerolínea irlandesa. «Esta compañía ... es responsable de más de 376.000 puestos de trabajo y aporta más de 27.000 millones de euros a la economía. Es un socio destacado para el desarrollo de la cohesión territorial y el turismo. Por lo que cuando una compañía como esta deja de operar en un aeropuerto regional o provincial, con ello se cierran decenas de miles de puestos de trabajos directos e indirectos» ha señalado la líder de la región capitalina para acto seguido lanzar un dardo al ministro del ramo, Óscar Puente. «Estas decisiones políticas hay que tomarlas siempre con gran cautela, porque no somos conscientes del daño que pueden generar» ha subrayado.

