Ayuso se pone del lado de Ryanair en su batalla con Aena y lanza un dardo a Óscar Puente: «Son decisiones políticas que hacen mucho daño»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entra en la batalla que libra Ryanair con Aena y el Ministerio de Transportes por bajar las tasas en los aeropuertos regionales y se pone del lado de la aerolínea irlandesa. «Esta compañía ... es responsable de más de 376.000 puestos de trabajo y aporta más de 27.000 millones de euros a la economía. Es un socio destacado para el desarrollo de la cohesión territorial y el turismo. Por lo que cuando una compañía como esta deja de operar en un aeropuerto regional o provincial, con ello se cierran decenas de miles de puestos de trabajos directos e indirectos» ha señalado la líder de la región capitalina para acto seguido lanzar un dardo al ministro del ramo, Óscar Puente. «Estas decisiones políticas hay que tomarlas siempre con gran cautela, porque no somos conscientes del daño que pueden generar» ha subrayado.

Las palabras de Díaz Ayuso han sido pronunciadas durante la inauguración de un centro de formación para pilotos y tripulantes de cabina que la irlandesa ha abierto en Madrid con una inversión de 130 millones de euros. La presidenta madrileña ha destacado que la contribución que aporta Ryanair solamente en Madrid es de más de 3.000 millones de euros «y es el responsable del mantenimiento de más de 41.000 empleos directos e indirectos», por lo que ha dicho es «nuestra obligación» que compañías como Ryanair «sigan apostando por nuestro país» siguiendo la línea crítica contra el Ejecutivo y Aena.

Ayuso se posiciona así del lado de Ryanair en la batalla que libra con Aena y el Gobierno por la política tarifaria del gestor aeroportuario semipúblico en los aeropuertos regionales españoles. En menos de un año, la aerolínea de bajo coste ha anunciado recortes que llegan a los tres millones de asientos y ha dejado de operar en infraestructuras como las de Valladolid, Jerez, Tenerife Norte o Vigo y cerrado base en Santiago, dejando un agujero que ninguna otra aerolínea ha podido tapar. En el horizonte también está su salida de Asturias.

El tijeretazo también ha afectado hasta ahora al resto de aeropuertos canarios y a las infraestructuras de Zaragoza, Santander o Vitoria.