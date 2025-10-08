Ryanair mantiene el pulso con Aena: recorta 1,2 millones de asientos para el verano de 2026 y abandona el aeropuerto de Asturias

Ryanair mantiene el pulso con Aena y anuncia un nuevo recorte de asientos en los aeropuertos regionales de España. La 'low cost' irlandesa suprimirá 1,2 millones de plazas (-10%) en las infraestructuras menos transitadas de España para la temporada de verano y abandonará sus ... operaciones en el aeropuerto de Asturias, como así ha comunicado el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid. El polémico directivo, sin embargo, ha asegurado que se añadirán 600.000 asientos en Madrid, Barcelona, Palma, entre finales de marzo y octubre.

Con este nuevo anuncio son ya más de tres millones de plazas los que la aerolínea irlandesa ha suprimido en el espacio de un año en protesta contra la subida de tasas de Aena y su política de incentivos para las infraestructuras de menos de tres millones de pasajeros anuales. Durante el último verano la compañía recortó 850.000 plazas en siete aeropuertos españoles incluido el cese de operaciones en Valladolid y Jerez, para luego subir la apuesta en la temporada de invierno y eliminar otro millón de plazas, con Canarias y Santiago como principales afectados.

O' leary ha dicho que para frenar la sangría es necesario que Aena recule con la subida de tasas del 6,5%, además de la bajada de tasas en los aeropuertos regionales. "En Valladolid y Jerez la capacidad está al 20% y las tasas deberían bajar un 50% para estimular el tráfico. Aena es un monopolio y pagamos lo mismo en Barcelona y Santiago", ha lamentado el directivo irlandés.

(Habrá ampliación).