Suscribete a
ABC Premium
Buscador
¿Vives en un barrio rico o pobre según tu código postal?

Ryanair mantiene el pulso con Aena: recorta 1,2 millones de asientos para el verano de 2026 y abandona el aeropuerto de Asturias

La compañía añadirá 600.000 plazas en Madrid, Barcelona y Palma

El CEO de Ryanair, Michael O'leary
El CEO de Ryanair, Michael O'leary Afp
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ryanair mantiene el pulso con Aena y anuncia un nuevo recorte de asientos en los aeropuertos regionales de España. La 'low cost' irlandesa suprimirá 1,2 millones de plazas (-10%) en las infraestructuras menos transitadas de España para la temporada de verano y abandonará sus ... operaciones en el aeropuerto de Asturias, como así ha comunicado el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid. El polémico directivo, sin embargo, ha asegurado que se añadirán 600.000 asientos en Madrid, Barcelona, Palma, entre finales de marzo y octubre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app