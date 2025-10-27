Suscribete a
La rusa Lukoil planea vender activos internacionales debido a las sanciones occidentales

La empresa no ha identificado cuáles, pero sí ha admitido que ha iniciado el estudio de ofertas

El precio del petróleo repunta casi un 4% tras las sanciones de EE.UU. a empresas rusas

Edificio de Lukoil
Edificio de Lukoil Reuters

Reuters

La segunda mayor productora de petróleo de Rusia, Lukoil, ha anunciado este lunes que venderá sus activos internacionales tras las sanciones anunciadas la semana pasada por Estados Unidos por la guerra en Ucrania en la medida más trascendental adoptada hasta la fecha por una ... empresa de este país por este motivo.

