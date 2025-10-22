Suscribete a
EE.UU. eleva sus sanciones a Rusia tras la suspensión de la cumbre Trump-Putin

El secretario de Estado del Tesoro, Scott Bessent, anuncia que se espera un «aumento sustancial» del castigo al Kremlin por la guerra de Ucrania

Unas nuevas sanciones de Washington, con el beneplácito de Trump, supondría una nueva forma de presionar a Moscú
Unas nuevas sanciones de Washington, con el beneplácito de Trump, supondría una nueva forma de presionar a Moscú
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este miércoles un «aumento sustancial» de las sanciones a Rusia, según dijo en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas. Lo hizo minutos antes de que el presidente Donald Trump recibiera al secretario general de la OTAN, Mark Rutte ... , en una jornada en la que el Congreso también buscaba mandar señales de contención a Moscú.

