EE.UU. eleva sus sanciones a Rusia tras la suspensión de la cumbre Trump-Putin

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este miércoles un «aumento sustancial» de las sanciones a Rusia, según dijo en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas. Lo hizo minutos antes de que el presidente Donald Trump recibiera al secretario general de la OTAN, Mark Rutte ... , en una jornada en la que el Congreso también buscaba mandar señales de contención a Moscú.

La Comisión de Exteriores del Senado había aprobado horas antes tres proyectos de ley: declarar a Rusia estado patrocinador del terrorismo por el secuestro de menores ucranianos, usar los activos rusos congelados en Estados Unidos para financiar a Ucrania y sancionar a China por su apoyo económico al esfuerzo bélico de Moscú.

El Senado republicano había dejado el martes en suspenso nuevas sanciones a Moscú hasta ver si la reunión entre Trump y Vladímir Putin en Moscú producía resultados, aunque existe mayoría suficiente para aprobarlas, lo que refleja que el Congreso quiere escalar la presión mientras la Casa Blanca prioriza primero la vía diplomática. Esa reunión quedó suspendida.

Unas nuevas sanciones de Washington, con el beneplácito de Trump, supondría una nueva forma de presionar a Moscú, tras la renuncia a cederle a Ucrania armamento letal como misiles Tomahawk de largo alcance.

La OTAN se ha puesto además en marcha para evitar una debacle que deje a Ucrania abandonada a su suerte. Rutte llegó a Washington tras la fugaz visita de Volodímir Zelenski del viernes y después de que Trump interrumpiera su negociación con Putin. Su objetivo declarado fue mantener al presidente implicado y evitar que dé por cerrado el conflicto sin garantías para Kiev.

Presión sobre Moscú

Rutte negó cualquier fricción y afirmó que conserva «plena confianza» en Trump, incluso tras la suspensión de la reunión con Putin. «Es el único que puede lograrlo», dijo tras verse con senadores de ambos partidos, y explicó que su visita busca dar respaldo operativo a la «visión clara» del presidente para un acuerdo duradero.

A Trump se le resiste, de momento, la fase final. Zelenski aterrizó con mapas y peticiones de Tomahawk, pero no obtuvo ese compromiso. La Casa Blanca confirmó después que el encuentro con Putin quedaba cancelado. El senador Thom Tillis reforzó, junto a Rutte, la idea de que la nueva vara aliada –el 5% del PIB en defensa– es fruto directo de la presión del presidente. Ese mensaje apunta también a España, única excepción al pacto de La Haya, a la que Trump acusa de beneficiarse del paraguas militar sin asumir el coste.

Rutte actúa ahora como engranaje: fue clave en fijar el 5% y llega a Washington a blindar un marco que encaje la agenda de Trump en la arquitectura aliada. Su plan de doce puntos –alto el fuego sobre líneas actuales, devolución de menores deportados, canje de prisioneros y garantías vinculadas a la adhesión a la UE– aspira a convertirse en la base del acuerdo si Trump lo hace suyo. Solo entonces, advierte, habrá paz.

Las declaraciones de Rutte marcan un giro claro y llamativo: el nuevo jefe de la Alianza no sólo valida públicamente la primacía de Washington en el proceso de paz, sino que presenta a Trump como mediador único e indispensable. Y el Senado, con Tillis como portavoz del ala atlántica de los republicanos, blinda esa narrativa: se ejerce ya una mayor presión sobre los aliados, la defensa va vinculada al gasto y se espera obediencia estratégica al guion de la Casa Blanca.

Por eso Trump ha sacado a relucir en no pocas ocasiones su insatisfacción con que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido con ese 5% de su PIB en defensa, tras haber logrado una excepción en la reciente cumbre de La Haya. Trump presiona al Gobierno de Pedro Sánchez reclamando un aumento inmediato del gasto militar y un compromiso formal con ese objetivo del 5% del PIB en defensa, no a medio plazo sino con calendario y garantías verificables.

Paz con concesiones

Exige además que España demuestre alineamiento estratégico con Washington y no se beneficie sin más en la protección aliada. En sus intervenciones ha cuestionado abiertamente la fiabilidad de Madrid dentro de la OTAN, ha advertido sobre consecuencias si no hay un giro claro y ha puesto a España en el grupo de países a los que acusa de beneficiarse del paraguas militar estadounidense sin asumir costes ni riesgos equiparables. «¿Qué vas a hacer, dejar a los demás países de lado por no proteger a España?», se preguntó el viernes ante Zelenski.

La recepción a Zelenski fue la tercera vez que ambos se ven en persona desde el inicio de este mandato de Trump. El ucraniano llegó preparado: llevó mapas, posiciones de las líneas de frente y propuestas para blindar un paquete de garantías militares. Buscaba un gesto político claro y, sobre todo, la luz verde a los Tomahawk de largo alcance. Trump escuchó, pero no se mojó. No hubo compromiso público ni privado sobre el armamento, y el mensaje implícito fue que la llave ya no está en suministrar más capacidad ofensiva, sino en forzar un alto el fuego que dé paso a una negociación directa con Moscú.

Desde el lado ucraniano se transmitió a los europeos frustración: Estados Unidos mantiene apoyo, pero busca contener a Rusia también. Washington quiere que la paz se negocie en mesa política, no en el campo de batalla, y hace depender cualquier salto cualitativo en armas de un marco diplomático pactado con Rusia que debe incluir de formas necesaria concesiones ucranianas. Para Zelenski fue una visita defensiva: más para no perder terreno que para ganarlo.