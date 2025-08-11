El PP pide elevar la edificabilidad para hacer más rentable la construcción de viviendas de protección oficial

El Partido Popular continúa con su ofensiva a cuenta de la crisis de la vivienda con la presentación esta mañana de una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso para instar al Gobierno a impulsar la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), ... entre otras medidas. Hay que recordar que en 2024 se terminaron 14.371 inmuebles de este tipo en nuestro país, una cifra muy lejos de los 60.000 que se venían construyendo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria y más aún de las necesidades del mercado.

Para paliar la situación, el PP propone incentivar la promoción de VPO aumentando la edificabilidad de las parcelas que se destinen a este tipo de inmuebles, de modo que las promotoras puedan vender más casas en un mismo solar.

Noticia Relacionada El precio del alquiler sube casi un 15% respecto al año pasado Jaime Mejías Según pisos.com, el precio medio del alquiler en España fue de 13,54 euros por metro cuadrado en julio de 2025, subiendo un 1,12% frente al pasado mes de junio

Con esto, aseguran los populares, se incrementaría el beneficio económico de las empresas, pues una de las razones por las que no construyen más VPO es la escasa rentabilidad económica que ofrecen, debido a los topes en el precio de venta que por ley tienen este tipo de inmuebles. Además, hay que recordar que en varias comunidades autónomas los módulos para las VPO (el precio máximo de venta permitido) están desactualizados y ya no responden a la realidad del mercado. Con todo, para las empresas es más atractivo construir vivienda libre, más aun en un contexto de falta de mano de obra, encarecimiento de los materiales, escasez de suelo y precios disparados; en junio la vivienda libre llegó a los 2.438 euros el m2, un incremento interanual del 14%.

Más allá de esto, la PNL también incluye una batería de propuestas para desbloquear suelo y con las que podría incrementarse un 25% el parqué de vivienda disponible, según aseguró ayer el vicesecretario de Vivienda del PP, Juan Bravo. Actualmente, desde la recalificación de un terreno hasta la obtención de la licencia de obras el proceso puede alargarse entre 5 y 20 años.

Incluso la Comisión Europea ha advertido de que urge una simplificación, pero el problema es que los dos grandes partidos no se ponen de acuerdo para reformar la Ley del Suelo. En febrero el PP tumbó la reforma que el PSOE llevó al Congreso, un mes antes de sacar adelante su propia ley en el Senado utilizando su mayoría en esa cámara.