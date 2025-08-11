El precio del alquiler sube casi un 15% respecto al año pasado

La crisis de vivienda sigue haciendo mella en el poder adquisitivo de los españoles, convirtiéndose en uno de los problemas que más atormenta a la población. Según el informe mensual de precios de alquiler elaborado por pisos.com, la vivienda en alquiler en España tuvo en julio de 2025 un precio medio por metro cuadrado de 13,54 euros. Esta cifra arrojó una subida mensual del 1,12%. En la comparativa interanual, creció un 14,65%.

Asimismo, el portal hace referencia al mecanismo de «zonas tensionadas», que a pesar de resultar un alivio para la problemática, no es una solución definitiva. Este, implementado en la Ley de Vivienda para la declaración de zonas tensionadas ha sumado a las ciudades de San Sebastián y A Coruña, así como a una veintena de municipios navarros, incluyendo Pamplona, a la lista. «Alquilar un piso en España es cada vez más caro, pero la herramienta legal con la que cuentan las comunidades autónomas para limitar los precios no resolverá por sí sola el problema, dado que se abren otros frentes como el trasvase al alquiler temporal», señala Ferran Font, director de Estudios de pisos.com,

Con el contexto de una oferta insuficiente de fondo, «hay propietarios que se suben a la ola de las subidas para sacarle a su piso una mayor rentabilidad, dado que aunque el precio sea una barrera, no faltarán inquilinos», comenta Ferran, añadiendo que «otra cosa es cómo se enfrente este perfil al riesgo de impago y al dilema moral porque, precisamente, vivir tranquilo es lo que lleva a algunos arrendadores a poner una renta que cubra hipoteca más gastos y, si acaso, un beneficio razonable, pero este tipo de propietarios solidarios son los menos», admite el directivo.

Font cree que «el mercado seguirá desequilibrado mientras no se fomente el volcado de oferta a través de la producción de vivienda nueva, ya que, llevando a la demanda hacia la venta, se conseguiría liberar cierta tensión dentro del alquiler».

Madrid, Baleares y Cataluña arrasan

El informe mensual de pisos.com reveló que las regiones más caras para vivir de alquiler en julio de 2025 fueron Madrid (21,33 €/m²), Baleares (18,50 €/m²) y Cataluña (15,63 €/m²), mientras que las rentas más económicas estuvieron en La Rioja (5,50 €/m²), Castilla y León (6,07 €/m²) y Extremadura (6,29 €/m²). En el último mes, el incremento más llamativo tuvo lugar en Aragón (2,80%). El mayor ajuste se produjo en Canarias (-1,80%). Respecto al año pasado, solo se registraron subidas. La más intensa se recogió en Asturias (31,31%).

En la clasificación de provincias por renta, en julio de 2025 la primera posición fue para Madrid, con 21,33 euros por metro cuadrado. Le siguieron Baleares (18,50 €/m²) y Barcelona (18,46 €/m²). En el lado opuesto, Ourense cerró la clasificación con 3,81 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Ávila (4,01 €/m²) y Soria (4,21 €/m²). La provincia que más encareció sus alquileres en el último mes fue Cáceres (2,92%), mientras que la que más los abarató fue Santa Cruz de Tenerife (-2,99%). De un año a otro, todas las provincias aumentaron de precio. Asturias (31,31%) lideró los incrementos.

En cuanto a las capitales de provincia, Barcelona fue la más cara para los inquilinos con 29,45 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid (26,35 €/m²) y San Sebastián (20,10 €/m²). Por el contrario, Zamora fue la más barata con 7,33 euros por metro cuadrado. Otras capitales de provincia económicas fueron Ciudad Real (7,40 €/m²) y Palencia (7,50 €/m²). Madrid (2,53%) protagonizó las subidas mensuales, mientras que Málaga (-3,06%) fue la capital que más se devaluó en este periodo. Frente a julio de 2024, Tarragona (25,30%) lideró los incrementos. El recorte más llamativo lo arrojó Lérida (-16,19%).

