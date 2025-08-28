Suscribete a
El nuevo contrato temporal no despega en el campo: «Al Gobierno no le interesa»

Asaja denuncia falta de interés del Gobierno por aplicar el cambio, impulsado por el PP

PP, Junts y Vox dan más margen al sector agroalimentario para contratar temporales y esquivar la reforma laboral

Temporeros en Torre Pacheco (Murcia)
Temporeros en Torre Pacheco (Murcia) Ignacio Gil
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Madrid

Ya hace cinco meses que los agricultores pueden volver a recurrir a los contratos temporales para cubrir sus necesidades de personal durante las campañas agrícolas, después de que el pasado veinte de marzo el PP, Junts y Vox unieran sus fuerzas en el Congreso ... para reformar el Estatuto de los Trabajadores y enmendar una de las previsiones de la reforma laboral de 2022 que ha sido más dañina para el sector agrícola: la eliminación del contrato por obra y servicio. Sin embargo, las estadísticas del Ministerio de Trabajo revelan que los empresarios del sector no están recurriendo a esta nueva opción y siguen formalizando contratos fijos-discontinuos masivamente, incluso en los meses que coinciden con campañas de recolección y hay más necesidad de mano de obra temporal.

