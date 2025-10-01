Moody's eleva la nota de la deuda de 11 autonomías pero las que más dependen del FLA no logran saltar a «riesgo bajo»

La agencia Moody's ha mejorado la calificación de once comunidades autónomas españolas, una buena noticia porque las 'notas' que dan las empresas de 'rating' influyen en las decisiones que toman los inversores a la hora de comprar deuda autonómica, de modo que cualquier ... mejora abarata la financiación. A excepción de Aragón, Cantabria, Canarias, Navarra y la Rioja, que no han sido analizadas, mejoran todos los gobiernos regionales, incluso aquellos que presentan una ratio de deuda sobre PIB más acusada: Cataluña (29,5%), Castilla-La Mancha (28,5%), Murcia (30,2%) y Valencia (39,9%). Estas últimas abandonan la situación de «riesgo crediticio sustancial» para pasar a «riesgo moderado» (Baa), mientras que Extremadura, con una deuda del 20% del PIB, se queda en riesgo moderado aunque escala al nivel Baa1, que es sensiblemente mejor.

Aun así, y a diferencia de las seis restantes que también han revisado al alza, estas CC.AA. no han logrado equipararse con el nivel del gobierno central, que está en el A3 (riesgo bajo) tras la última revisión aplicada por Moody's la pasada semana. Quizá Extremadura lo logre pronto, pero las otras cuatro quedan lejos de la tan preciada 'A'. Según Moody's, porque previsiblemente su situación fiscal «se mantendrá débil durante los próximos dos o tres años, como lo demuestran sus niveles de deuda persistentemente superiores a los de sus homólogas nacionales». Para Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia los analistas estiman que su volumen de deuda seguirá creciendo durante los próximos dos años, aunque esperan incrementos más lentos. Según la agencia, ha pesado a la baja la dependencia con el Estado que tienen las cuentas de estos gobiernos, pues hay que recordar que aproximadamente más del 90% de su deuda en 2024 provino del FLA.

Noticia Relacionada La deuda andaluza obtiene su mejor nota justo tras negarse a la quita de Montero E. M. Moody's eleva dos escalones la calificación crediticia de la comunidad y la coloca al mismo nivel que el Tesoro de España, lo que le permite acceder a mejores condiciones de financiación

Aquí habría que matizar que, para todos los casos, los analistas han justificado las mejoras principalmente por la correlación del crédito de administraciones con la evolución del Gobierno central.

Como ya se ha avanzado, la semana pasada Moody's elevó la calificación de España y esto ha tenido un efecto arrastre sobre todas las CC.AA. analizadas, según la firma estadounidense, por «la mejora de las condiciones económicas del país en su conjunto, que se traduce en mayores ingresos fiscales y transferencias estatales». Es decir, que parte de ese efecto contagio se debe al buen desempeño macroeconómico del gobierno central, que se derrama a las regiones, por ejemplo, a través de una mayor recaudación de los impuestos compartidos (IRPF e IVA).

A su vez, y ahí está la clave, en muchos casos Moody's mejora la nota por el respaldo que presta el Estado a algunas regiones vía el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y las condonaciones de deuda que se han aplicado. La última que ha aprobado el Consejo de Ministros -con mucha oposición por parte de los barones del PP, que la consideran diseñada a la medida de Cataluña- supondrá la asunción de 83.252 millones por parte del Estado.

Seis regiones se equiparan al Tesoro y Andalucía hace historia

La realidad, como ya explicó ABC, es que si las cuentas de las CC.AA. dependieran solo del buen hacer de sus gobiernos, en 2024 solo dos de ellas habrían terminado el curso en superávit: Navarra (+0,8% de su PIB) y Canarias (+0,7%). Lo que descuadra las cuentas son las transferencias estatales y algunos desajustes en el sistema de tributos compartidos -cómo ya explicó Fedea-, que crean la ilusión de que en nuestro país los 17 gobiernos regionales solo tienen un déficit medio del 0,1% (datos de 2024).

A pesar de todo, hay seis autonomías que han conseguido equipararse al nivel del Estado. No es el caso del País Vasco, que ya partía de un nivel superior y ahora se sitúa por encima del gobierno central, con un A2, circunstancia que la agencia justifica por la flexibilidad que otorga el régimen fiscal propio. Por su parte, pasan del 'B' al 'A' Asturias, Castilla y León, Galicia y Madrid. Una de las razones, explican los analistas, es la mejora en la calificación de sus Baseline Credit Assessments (BCA), que es un indicador que usa Moody's para valorar la salubridad de un emisor de deuda una vez excluido el apoyo de una administración superior. Es el caso de Madrid, que recurrentemente ha declinado acudir al FLA.

Mención aparte merece Andalucía, que salta dos posiciones para colocarse también en el nivel A3. Es la primera vez que el gobierno regional alcanza esta nota en veinte años, algo que el equipo de Juanma Moreno ha justificado por la gestión de las finanzas desde que el PP arrebató al PSOE esta comunidad en 2019.