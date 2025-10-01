Suscribete a
Moody's eleva la nota de la deuda de 11 autonomías pero las que más dependen del FLA no logran saltar a «riesgo bajo»

Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid y Andalucía pasan a la calificación 'A', por primera vez en veinte años en el caso andaluz

Imagen de la última conferencia de presidentes, en junio
Imagen de la última conferencia de presidentes, en junio
Madrid

La agencia Moody's ha mejorado la calificación de once comunidades autónomas españolas, una buena noticia porque las 'notas' que dan las empresas de 'rating' influyen en las decisiones que toman los inversores a la hora de comprar deuda autonómica, de modo que cualquier ... mejora abarata la financiación. A excepción de Aragón, Cantabria, Canarias, Navarra y la Rioja, que no han sido analizadas, mejoran todos los gobiernos regionales, incluso aquellos que presentan una ratio de deuda sobre PIB más acusada: Cataluña (29,5%), Castilla-La Mancha (28,5%), Murcia (30,2%) y Valencia (39,9%). Estas últimas abandonan la situación de «riesgo crediticio sustancial» para pasar a «riesgo moderado» (Baa), mientras que Extremadura, con una deuda del 20% del PIB, se queda en riesgo moderado aunque escala al nivel Baa1, que es sensiblemente mejor.

