comisión de investigación del senado

El Gobierno desmiente a Red Eléctrica: no ordenó la operación reforzada tras el apagón

El director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, asegura que «la operación del sistema en modo normal, en modo seguro, en modo reforzado, o como se quiera llamar es competencia exclusiva del operador»

Red Eléctrica pide a Competencia aplicar medidas urgentes ante el riesgo de nuevos apagones

Calles en oscuridad por el apagón del pasado 28 de abril en el barrio de Acacias, Arganzuela (Madrid)
Calles en oscuridad por el apagón del pasado 28 de abril en el barrio de Acacias, Arganzuela (Madrid) GUILLERMO NAVARRO
María Jesús Pérez

La responsabilidad última de las consecuencias del apagón en España el pasado 28 de abril y lo que ocurrió en los días anteriores y posteriores, sigue siendo un enigma. Cada uno de los protagonistas da su versión, y lo que trasciende de sus explicaciones es ... que no son coincidentes. Hoy, en la nueva sesión de comparecencias en la Comisión de Investigación del Senado, de nuevo ha vuelto a quedar en evidencia que Gobierno y operador del sistema eléctrico (Redeia) no se ponen de acuerdo. Así, el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, afirmaba que el Ministerio para la Transición Ecológica «no ha ordenado la operación reforzada» a Red Eléctrica de España, desmarcándose así de la versión ofrecida hace una semana por la directora del propio operador, Concha Sánchez Pérez.

