La CNMC aprueba cambios urgentes en el sistema eléctrico para prevenir nuevos apagones

Estos cambios tendrán una vigencia temporal que se extiende de 30 días a tres meses con el objetivo de incrementar las herramientas del operador del sistema (Red Eléctrica de España) para reforzar la seguridad del suministro en caso de producirse variaciones bruscas de tensión

Cani Fernández, presidenta de la CNMC, tercera por la izquierda en la reunión
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado modificar determinados procedimientos de operación del sistema eléctrico por razones operativas y con carácter de urgencia con el fin de evitar oscilaciones bruscas de tensión que puedan derivar en nuevos apagones.

Estos cambios ... tendrán una vigencia temporal que se extiende de 30 días a tres meses con el objetivo de incrementar las herramientas del operador del sistema (Red Eléctrica de España) para reforzar la seguridad del suministro en caso de producirse variaciones bruscas de tensión, explica el organismo en un comunicado.

