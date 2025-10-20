Suscribete a
El informe europeo del apagón «invalida» la teoría de que todo pillo por sorpresa a Red Eléctrica

Los días previos el sistema ya mostraba gran inestabilidad, y todos lo conocían

Entso-e contará para su documento final con informes independientes de diversos organismos

Clientes de un restaurante comen a la luz de las velas en Valencia, el pasado 28 de abril
Clientes de un restaurante comen a la luz de las velas en Valencia, el pasado 28 de abril EFE
Raúl Masa

La investigación del apagón que sufrió España el pasado 28 de abril se ha convertido, en cierto modo, en una guerra de relatos. Sobre todo, por parte de Red Eléctrica, que es la principal señalada por su función como operador del sistema. Así, ... el reciente informe sobre hechos presentado por Entso-e, el organismo que aglutina los intereses de los operadores de los diferentes sistemas eléctricos europeos, viene a señalar que la compañía de Beatriz Corredor era conocedora de que el sistema era inestable desde hacía semanas.

