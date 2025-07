1,5 millones de becarios no remunerados han cotizado desde 2024

Desde el 1 de enero de 2024 las prácticas no remuneradas, esos periodos que en ocasiones se cronifican durante años, deben computar como tiempo trabajado y, por tanto, se tendrán en cuenta para la jubilación futura. Desde que entró en vigor esta exigencia legal ... de cotizar se han beneficiado 1.580.637 jóvenes, para los que cada día de prácticas cuenta como 1,61 días cotizados, sin que pueda sobrepasarse, en ningún caso, el número de días del mes correspondiente. Por ejemplo, si se han realizado 14 días de prácticas no remuneradas, contarán 22 días para futuras prestaciones, como la pensión. En cambio, no cotizan por desempleo, ni tampoco por formación profesional, dado que su relación con la empresa u organismo no es de tipo laboral.

Esta mejora para los estudiantes en prácticas, que no figuran en las listas de afiliados, se comprometió en la primera parte de la reforma de pensiones, con José Luis Escrivá al frente de la Seguridad Social. Los becarios que perciben una compensación económica ya cotizaban desde 2011, pero no lo hacían aquellos cuyas prácticas no estaban retribuidas. ¿Quién paga estas cotizaciones? Esta cotización está bonificada al 95% por la Seguridad Social para la entidad que recibe al estudiante. Para las prácticas de formación profesional, el Ministerio de Educación asume el 5% restante. En el caso de las universidades, la medida causó polémica en las afectadas por el coste administrativo que conlleva el tener que dar de alta y baja de la Seguridad Social a los alumnos que realizan prácticas no cobran, que se cuentan por cientos de miles. Las regiones que tienen mayor número de estudiantes en prácticas no remuneradas han sido Madrid (281.006), Andalucía (276.104), Cataluña (252.371) y la Comunidad Valenciana (195.377). Por provincias, en lo más alto del ránking se sitúan Madrid (281.006), Barcelona (185.280) y Valencia (120.072). Estatuto, en lista de espera Estas modificaciones iban a completarse con el estatuto del becario, pero hoy está paralizado. Como ya informó ABC, desde hace ya meses Trabajo asegura que es un cambio inminente, el proyecto legislativo «más prioritario» para acabar con los falsos becarios. Una reforma sellada con los sindicatos hace casi dos años que no avanza por los choques con el PSOE, con las empresas y con los centros educativos . La norma obliga a la compensación de los gastos que se generen para el alumno por las prácticas y se limitan los becarios en las empresas. Las sanciones superan los 225.000 euros en caso de infracciones muy graves.

