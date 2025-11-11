Suscribete a
Lista oficial de premios del Sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE

Microsoft invertirá 8.650 millones en un gran centro de datos para IA en Portugal

El presidente de Microsoft ha elogiado al país como «muy importante y atractivo» para realizar este tipo de inversiones

Las empresas aprenden a asimilar la gran convulsión de la IA generativa

El presidente de Microsoft, Brad Smith, este martes en Portugal.
El presidente de Microsoft, Brad Smith, este martes en Portugal. efe

Afp

Microsoft ha anunciado este martes su intención de invertir 10.000 millones de dólares (8.650 millones de euros) a inicios del año próximo en un gran centro de datos en Portugal para desarrollar infraestructuras dedicadas a la inteligencia artificial (IA).

En asociación con la ... empresa británica Nscale, especializada en los centros de datos destinados a la IA, y Start Campus, que lanzó la construcción de un importante centro de datos cerca del puerto de Sines, en el sur de Portugal, Microsoft espera instalar 12.600 chips de última generación de Nvidia.

