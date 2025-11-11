Microsoft invertirá 8.650 millones en un gran centro de datos para IA en Portugal

Microsoft ha anunciado este martes su intención de invertir 10.000 millones de dólares (8.650 millones de euros) a inicios del año próximo en un gran centro de datos en Portugal para desarrollar infraestructuras dedicadas a la inteligencia artificial (IA).

En asociación con la ... empresa británica Nscale, especializada en los centros de datos destinados a la IA, y Start Campus, que lanzó la construcción de un importante centro de datos cerca del puerto de Sines, en el sur de Portugal, Microsoft espera instalar 12.600 chips de última generación de Nvidia.

«Se trata de una de las mayores inversiones en capacidad de cálculo de IA en Europa», ha indicado Microsoft en comunicado. Noticia Relacionada Google invertirá más de 5.500 millones en Alemania hasta 2029 Es su mayor desembolso hasta la fecha en el país germano, con el objetivo de impulsar centros de datos y crear unos 9.000 empleos anuales El presidente de Microsoft, Brad Smith ha señalado en una entrevista con el diario portugués 'Jornal de Negocios' que Portugal se ha convertido en un país «muy importante y atractivo» en Europa para construir este tipo de centro de datos y para realizar estas inversiones. Smith participó el martes en Lisboa en el Web Summit, gran cita anual de la economía digital. Además de un centro de datos alimentado por energías renovables, el sitio de Sines ofrece la ventaja de ser el punto de conexión de importantes cables submarinos de telecomunicaciones que a unen América con Europa. En materia de centros de datos, la demanda en el campo de la IA, en particular «estos cinco últimos meses», se ha vuelto algo «bastante loco», ha declarado a la AFP el director de producto de Nscale, Daniel Bathurst.

