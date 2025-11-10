Las empresas aprenden a asimilar la gran convulsión de la IA generativa

La irrupción de la IA generativa va a definir en el corto plazo la competitividad de las empresas. Y en la carrera para implementar esta disruptora tecnología nuestras compañías, aunque tienen mucho margen de mejora, no salen tan mal paradas. Los indicadores del Observatorio Nacional ... de Tecnología y Sociedad (ONTSI) señalan que nuestro país se encuentra en una posición intermedia en la UE en la adopción empresarial de IA, un 11,4% frente al 13,5% de media europea. «Sorprendentemente y según la OCDE, países como Estados Unidos (5,7%) o Reino Unido (4,1%) presentan cifras más bajas», apunta Nuria Ávalos, directora general de IndesIA, la patronal para impulsar el uso de los datos y de IA en empresas y pymes.

Además, la Comisión Europea destaca (Década Digital 2025) los esfuerzos que realiza nuestro país para avanzar en Inteligencia Artificial, por ejemplo con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024 y el Plan de Algoritmos Verdes para hacer que la IA sea más sostenible. Contamos con iniciativas como el Barcelona Supercomputing Center (BSC)-Centro Nacional de Supercomputación. Hemos sido pioneros en lanzar un 'sandbox' regulatorio para sistemas de IA de alto riesgo, facilitando a empresas y startups la adaptación a la futura legislación europea. Y participamos en redes europeas de excelencia como ELLIS y proyectos como OpenGPT-X.

Y aunque los grandes modelos fundacionales de IA generativa están en manos de grandes multinacionales extranjeras, con músculo financiero y suficientes recursos (ChatGPT, Copilot, Gemini...), España ha publicado modelos de IA generativa de código abierto propios como MarIA o arquitecturas mayores como ALIA (desarrollado íntegramente en español y en nuestras lenguas cooficiales).

Con todas esas fortalezas, «España tendría la capacidad y el talento necesarios para desarrollar modelos de IA generativa, especialmente colaborando en consorcio con socios europeos», afirma Nuria Ávalos. Fran Monzonis, Chief Al Officer en Capgemini España, también lo cree: «España cuenta con talento y centros de investigación punteros, pero necesita más inversión y colaboración público-privada para competir en esta carrera. El futuro pasa por alianzas europeas y por aprovechar nuestra fortaleza en sectores como telecomunicaciones, energía, banca y administración pública, donde al IA puede tener un impacto rotundo».

Al bajar a terreno la IA se implanta de forma muy desigual. Según el ONTSI, herramientas de IA ya están implementadas en el 44% de las grandes empresas, pero solo en el 20,6% de las medianas, el 8,6% de las pequeñas y el 7% de las microempresas. «Y según nuestro barómetro más del 97% de las pymes industriales no han incorporado IA, a pesar de su impacto directo en la productividad y competitividad. Las pymes se enfrentan a las mayores dificultades a la hora de implementar la tecnología y a retos que no son fáciles de superar como la falta de inversión, de talento especializado, de conocimiento y de infraestructuras tecnológicas adecuadas», comenta Nuria Ávalos.

Los sectores más avanzados en IA son la banca, seguros, telecomunicaciones, energía, salud y retail, que han utilizado estas herramientas para aplicaciones como análisis de riesgo, predicción de la demanda, asistentes virtuales... Pero la IA generativa ha supuesto un gran salto, porque puede generar contenidos, analizar conversaciones y tomar decisiones basadas en datos. «Multiplica la productividad y abre la puerta a una automatización más profunda. Las empresas españolas son conscientes del potencial, pero el reto está en cómo hacerlo realidad. No basta con experimentar: se necesita una estrategia clara, inversión y un cambio cultural que permita la colaboración entre personas y máquinas. Este nuevo paradigma nos lleva a hablar de la 'compañía agéntica del futuro', donde la IA se encarga de gran parte de las tareas operativas y los humanos se centran en pensamiento estratégico, creatividad y empatía», dice Monzonis.

Nuria Ávalos enumera los muchos retos que quedan por delante para implementar una de las tecnologías más revolucionarias de los últimos tiempos: «Uno de los principales es la desigualdad en el acceso a infraestructuras digitales. No todas las regiones ni sectores cuentan con la conectividad, capacidad de procesamiento o servicios en la nube necesarios para implementar soluciones avanzadas. Esta brecha tecnológica limita la competitividad de las empresas más pequeñas o situadas en zonas con menor desarrollo digital, ampliando las diferencias territoriales. Otro desafío clave es la falta de talento especializado en inteligencia artificial y análisis de datos. Por otro lado, la gestión de los datos representa también una barrera significativa. Muchas empresas carecen de sistemas adecuados para recopilar, estructurar y aprovechar sus datos de manera segura y eficiente. También existe inseguridad jurídica ante una regulación en evolución, como el nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act). A ello se suman las dudas sobre el retorno de la inversión. Aunque la IA promete eficiencia e innovación, muchas compañías, especialmente en sectores tradicionales, perciben el cambio como costoso o incierto. Además, aunque las administraciones públicas han impulsado planes y ayudas, el impacto institucional aún es limitado. El reto es aún mayor en el caso de las pymes. Sus limitaciones de escala, recursos y conocimiento dificultan la adopción de IA, por lo que es necesario diseñar estrategias específicas que hagan esta tecnología accesible y útil para ellas».

Como también considera Fran Monzonis, en resumen, «el gran reto para España es combinar inversión, talento y estabilidad regulatorio para no quedarse atrás en una carrera que definirá la competitividad de las empresas en los próximos años».