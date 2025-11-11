Situación convulsa en Meta: el científico jefe de IA, Yann LeCun, planea su salida en pleno cambio de estrategia

El gigante tecnológico Meta atraviesa momentos vitales en su futuro. Por un lado, su fundador y consejero delegado, Mark Zuckerberg, lleva meses queriendo cambiar el rumbo de la inteligencia artificial (IA) en la compañía, mientras que, por otro, el jefe de laboratorio en este ... campo, Yann LeCun, considerado uno de los padres de la IA, está planeando dejar la empresa para montar su propia startup, según ha informado 'Financial Times' este martes.

De acuerdo con la información adelantada por el diario británico, el científico de origen franco-estadounidense le ha dicho a sus asociados que va a dejar Meta en los próximos meses con la intención de crear su propia startup, para la que ya está en búsqueda activa para conseguir financiación.

Yann LeCun es considerado uno de los padres de la Inteligencia Artificial, ha ganado el Premio Turing, el más importante del sector, y también le otorgaron en 2022 junto a otros científicos el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. LeCun dirige el Laboratorio de Investigación Fundamental de IA (Fair) de Meta desde 2013.

Los últimos meses han sido convulsos en la zona de IA Meta, que ha contado con la creación de TBD Lab, dentro de una nueva área llamada Meta Superintelligence Lab, para la que realizaron contrataciones masivas, mientras que por otro lado planean realizar más de medio millar de despidos en el campo de la inteligencia artificial, aunque ninguno ha afectado a TBD Lab.

Zuckerberg consideraba que sus competidores le estaban ganando la carrera de la IA, lo que le llevó este verano a hacer una oleada de contrataciones de las grandes compañías y la creación del TBD Lab, para el que fichó a Alexander Wang como director de IA y del nuevo área de superinteligencia. Wang es ex director ejecutivo de la startup de etiquetado de datos Scale AI, que fue adquirida recientemente por Meta a cambio de 14.300 millones de dólares.

Así, Wang justificó hace una semana el recorte de 600 puestos en inteligencia artificial como una medida para optimizar las operaciones y para «abordar» el «exceso organizacional» tras las contrataciones.

Todo esto ha provocado una apuesta por los proyectos más inmediatos y que LeCun, quien anteriormente reportaba al director de producto, Chris Cox, ahora tenga que reportar a Wang, según recoge 'Financial Times'.

El pasado viernes, Meta anunció una inversión de 600.000 millones de dólares (518.531 millones de euros) durante los próximos tres años para respaldar el despliegue de inteligencia artificial (IA). Según informó el presidente y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, mediante un post en su red social 'Threads', la iniciativa se hizo pública tras notificárselo al presidente Donald Trump. Sin embargo, es también «muy posible» que se destinen más fondos de los previstos inicialmente.