Marc Murtra y Emilio Gayo invierten un millón de euros en acciones de Telefónica

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, y el consejero delegado de la teleco, Emilio Gayo, han adquirido un total de 271.743 acciones de la compañía por un valor conjunto de alrededor de un millón de euros, según figura en los registros de ... la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Murtra ha realizado una adquisición total de 136.241 títulos a través de dos movimientos, uno de ellos el 11 de noviembre, cuando compró 54.274 acciones a un precio unitario de 3,69 euros; mientras que el otro lo ejecutó el 12 del mismo mes y supuso la transmisión de 81.967 acciones a un precio unitario de 3,66 euros.

De este modo, el presidente de Telefónica ha comprado un total de 136.241 títulos de la teleco por un importe total de 500.270 euros, según los registros de la CNMV.

En tanto, Gayo adquirió el pasado 11 de noviembre un paquete accionarial de 135.502 títulos a un precio unitario de 3,69 euros, lo que supone una inversión de 500.002 euros.

Los movimientos de ambos directivos suponen la adquisición de un paquete de 271.743 acciones por un importe total conjunto de alrededor de un millón de euros.

A ello se suma la adquisición de acciones realizada por la consejera de Telefónica Anna Martínez Balañá el pasado 6 de noviembre, cuando se hizo con un total de 1.000 títulos a un precio unitario de 3,64 euros, lo que supone una inversión de 3.640 euros.

Todas estas operaciones son posteriores a la presentación del plan estratégico de la compañía, desvelado el pasado 4 de noviembre y acompañado de una acusada caída bursátil por parte de la teleco, que ha rebajado a la mitad su dividendo para 2026 (hasta 0,15 euros por título) y que ejecutará un plan de eficiencia. Esta medida supondrá una reducción de costes hasta 2030 de unos 3.000 millones de euros.

En esta última cifra se incluye un potencial expediente de regulación de empleo (ERE) para alrededor de 6.000 personas -según las especulaciones actuales- que se espera que se comunique a los sindicatos el próximo lunes.

No obstante, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings apuntó este pasado miércoles que las decisiones adoptadas por la empresa servirán para mejorar su flexibilidad financiera y su capacidad para disminuir la deuda, que a cierre de septiembre se situaba en 28.233 millones de euros.

«La reducción prevista de dividendos por parte de Telefónica y su enfoque en la optimización de recursos mejorarán la capacidad de desapalancamiento orgánico de la compañía y su margen de calificación. Una reducción sostenida del apalancamiento, acompañada de mejoras suficientes en la estructura de costes y el perfil operativo, podría ejercer presión al alza sobre la calificación a medio y largo plazo», han valorado los analistas de Fitch.