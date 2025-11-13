Suscribete a
Marc Murtra y Emilio Gayo invierten un millón de euros en acciones de Telefónica

Presidente y consejero delegado de la compañía han adquirido un total de 271.743 acciones de la empresa

Telefónica recorta el dividendo de 2026 a la mitad y Murtra tomará «todas las decisiones necesarias» para impulsar el grupo

Marc Murtra y Emilio Gayo durante la junta de accionistas de Telefónica.
Marc Murtra y Emilio Gayo durante la junta de accionistas de Telefónica. ignacio gil

EP

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, y el consejero delegado de la teleco, Emilio Gayo, han adquirido un total de 271.743 acciones de la compañía por un valor conjunto de alrededor de un millón de euros, según figura en los registros de ... la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Descarga la app