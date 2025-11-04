Suscribete a
Íñigo Corral, jefe de gabinete del TSJM, decara en la segunda jornada del juicio al fiscal general
El plan de Murtra para Telefónica: Un apaño para ir tirando y evitar una bajada del 'rating'

Tras nueve meses de espera Telefónica desveló esta mañana a primera hora sus planes de futuro en un documento trufado de generalidades e 'impresiones', donde solo se acota un severo recorte del dividendo. El mercado castigó a la operadora con caídas de la acción del entorno del 10 por ciento

Marc Murtra, con Ángel Vilá, CEO de Telefónica entonces y Laura Abasolo, la directora financiera, el día de la presentación de resultados de 2024
María Jesús Pérez

'Habemus' plan. O no plan. Porque, mi primera impresión de lo presentado hoy desde primera hora de la mañana por Telefónica dista de ser un plan estratégico al uso y entra en la categoría de maniobra financiera de supervivencia.

Me explico. No incluye ... concreciones relevantes ni 'guidance' certificado que blinden un compromiso con los inversores; no aparece ninguna operación de compra o consolidación más allá de declaraciones de intenciones; no se fija una generación de caja precisa al margen de rangos demasiado generalistas para un mercado que exige precisión y exactitud; no se contabiliza un volumen determinado de masa laboral, y, en fin, no hay ni rastro de los parámetros de crecimiento que marcarían el ansiado papel de liderazgo que el ya no tan nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha venido adelantando desde hace nueve meses.

