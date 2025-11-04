Telefónica desliza recortes de plantilla y que tiene apoyo de sus grandes accionistas para ampliar capital para operaciones

El plan estratégico de Telefónica es una hoja de ruta que obligará a tomar «decisiones difíciles». Y en esas decisiones difíciles no está solo el recorte del dividendo a la mitad en 2026 que ha anunciado el grupo a primera hora de la ... mañana, sino que también se incluyen hasta 3.000 millones de euros de ahorro de costes en 2030 que probablemente traerán ajustes de plantilla. El presidente, Marc Murtra, y el consejero delegado, Emilio Gayo, han evitado hablar de un ERE masivo pero sí han deslizado que habría recortes de personal.

Gayo, a preguntas de los medios sobre un ERE en Telefónica, ha indicado que han incorporado al plan «todos aquellos ahorros factibles de hacer, y cuando digo todos son todos», para acto seguido añadir que si en esos ahorros estuvieran incluidos «temas que tienen que ver con personas, lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores». En medios de comunicación se especula con un posible ERE sobre más de 6.000 empleos.

Otro de los asuntos que tiene pendiente Telefónica es concretar la consolidación del sector de las telecomunicaciones, donde el grupo de Marc Murtra quiere ser protagonista tanto en España como en Europa. El objetivo, como ha dicho, es ser «una operadora europea de referencia mundial con escala rentable» para poder competir con los gigantes americanos y chinos. Para ello será necesario ganar escala mediante fusiones y/o adquisiciones. En este sentido, el presidente ha destacado que cualquier transacción debe cumplir tres condiciones: «Hemos de poder contabilizar las sinergias de costes; las condiciones de precio tienen que ser las adecuadas; y los 'remedies' del regulador tienen que poder cubrirse.

Murtra ha confirmado que mantienen conversaciones en todos los mercados relevantes en los que están para entrar en procesos de consolidación: España, Reino Unido, Alemania y Brasil. Sin embargo, si lo que busca esta Telefónica es realizar operaciones relevantes, tendrá que ver cómo las financia. En este sentido, el ejecutivo ha destacado que si logran hacer una «operación relevante» contemplarían una posible ampliación de capital.

Así las cosas, el presidente ya había señalado ante los inversores que contaba con el respaldo total de los accionistas estratégicos (Criteria Caixa, SEPI y STC) a su nuevo plan. Y preguntado expresamente sobre si tiene el OK de estos para hacer una ampliación de capital, Murtra ha señalado que «todo lo que decimos tiene el apoyo previo del consejo, entonces la respuesta es sí». De ahí se desprende, asimismo, que incluso no solo habrían dado su visto bueno a una hipotética futura ampliación de capital para financiar operaciones sino también para ajustes de personal.

En términos de operaciones, Telefónica ha destacado insistentemente que va a completar la salida total de Iberoamérica, lo que en el grupo se conoce como Hispam. La realidad es que la compañía sigue presente en México, Chile y Venezuela; expresamente, Murtra ha destacado que saldrá de toda Iberoamérica. Esta decisión sobre Hispam supone dar carpetazo a la experiencia del grupo en Venzuela, un mercado especialmente complicado y polémico en el que, precisamente, Telefónica había venido anunciando inversiones en tiempos no tan lejanos.

Pese a todo, el nuevo plan estratégico ha sido recibido con un fuerte castigo por parte de los mercados. Telefónica sufre una de las peores caídas en Bolsa de su historia llegando a superar un desplome de más del 11% en las últimas hora sde la sesión. Eso, de momento, no parece preocupar a Murtra: «Nos fijamos mucho en la generación de valor en los fundamentales y entendemos que los mercados a veces son muy ruidosos. Tengo una experiencia muy directa. Es muy difícil prever lo que va a hacer el mercado en un día; lo que creemos es en los fundamentos y eso hemos priorizado».