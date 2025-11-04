Suscribete a
Telefónica se hunde más de un 12% en Bolsa, una de las mayores caídas de su historia, tras recortar el dividendo
Juicio a García Ortiz
González Amador asegura que solo informó a Miguel Ángel Rodríguez de que el proceso «no era normal»

Plan estratégico

Telefónica desliza recortes de plantilla y que tiene apoyo de sus grandes accionistas para ampliar capital para operaciones

«Hemos incorporado todos aquellos ahorros factibles de hacer, y cuando digo todos son todos», ha señalado el consejero delegado

Murtra confirma que venderá su negocio en México, Chile y Venezuela

Análisis | El plan de Murtra para Telefónica: Un apaño para ir tirando y evitar una bajada del 'rating'

Telefónica recorta el dividendo de 2026 a la mitad y Murtra tomará «todas las decisiones necesarias» para impulsar el grupo

Marc Murtra, presidente de Telefónica
Marc Murtra, presidente de Telefónica Tania Sieira

Daniel Caballero y María Jesús Pérez

El plan estratégico de Telefónica es una hoja de ruta que obligará a tomar «decisiones difíciles». Y en esas decisiones difíciles no está solo el recorte del dividendo a la mitad en 2026 que ha anunciado el grupo a primera hora de la ... mañana, sino que también se incluyen hasta 3.000 millones de euros de ahorro de costes en 2030 que probablemente traerán ajustes de plantilla. El presidente, Marc Murtra, y el consejero delegado, Emilio Gayo, han evitado hablar de un ERE masivo pero sí han deslizado que habría recortes de personal.

