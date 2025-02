Después de meses pidiendo la deflactación de la tarifa del IRPF, Alberto Núñez Feijóo sorprendió al Ministerio de Hacienda esta semana restregándole que si la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no va acompañada de un ajuste de la tarifa que eleve el ... mínimo exento del impuesto, la subida salarial al que realmente favorece es al Estado que se queda con la mitad del alza. Rápidamente Hacienda dijo que ya estaba trabajando en el asunto. El año anterior, la subida del SMI y los cambios en el IRPF habían ido en los Presupuestos, así que no se produjo descoordinación alguna.

Pero la cuestión más insidiosa es que este episodio le permitió a los ciudadanos darse cuenta por un segundo de lo beneficiosa que es la inflación para un Estado que se ha negado a deflactar la tarifa del IRPF. Deflactar no es bajar los impuestos, es simplemente mantenerlos. Se estima que la no deflactación le ha ahorrado a Hacienda tener que devolver entre 8.000 y 10.000 millones en el IRPF. Hasta la crisis de 2010, la deflactación de la tarifa formaba parte del ritual anual de la Ley de Presupuestos. Sánchez, que ha tenido una inflación elevada desde 2020, no ha querido oir hablar del tema, sabedor de que la inflación («el impuesto invisible» que decía Friedman) actuaría como un estabilizador automático de su déficit y del incremento del gasto. Por eso se niega a actualizar los costes de la obra pública, donde ha sangrado hasta lo indedible a las empresas que ganaron licitaciones sin inflación y han tenido que soportar los costes crecientes provocados por las alzas de sus insumos.

Hacienda sacó ayer a información pública el decreto que actualizará el mínimo exento. Además, informó que se reducirán las retenciones para todos los tramos que se encuentran por debajo de los 21.000 euros al año. El año pasado, el inspector de Hacienda y exdiputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, presentó un estudio en el Centre for Economic Policy de Esade en el que demostraba la existencia de «una anomalía» del impuesto que se introdujo en tiempos de Montoro y es que los tramos que siguen de manera inmediata al mínimo exento y hasta 21.000 euros soportan un tipo marginal equivalente al que pagan las rentas más altas. Este año, por cada euro ganado por encima del SMI, el tabajador debía entregar 43 céntimos a Hacienda. Menudo chollo. jmuller@abc.es