AJUSTE DE CUENTAS

La era de oro del e-commerce global toca a su fin

La decisión de Estados Unidos de eliminar la exención arancelaria para paquetes de bajo valor inaugura una nueva etapa de proteccionismo que alterará de raíz el comercio electrónico transfronterizo. El impacto se sentirá en miles de pequeñas y medianas empresas y en millones de consumidores

reuters
John Müller

A partir del 29 de agosto, pulsar el botón de 'comprar' en una tienda online situada fuera de EE.UU. cuesta más caro. Mucho más. El Gobierno ha suprimido la exención de aranceles para paquetes importados cuyo valor no superara los 800 dólares, conocida como ... régimen 'de minimis'. Esta medida tendrá consecuencias estructurales para el comercio electrónico global, las cadenas logísticas y miles de pequeñas empresas que habían encontrado en las plataformas digitales un canal de internacionalización eficiente y económico.

