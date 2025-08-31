Suscribete a
La paradoja del pleno empleo sin inmigrantes

El desplome de la inmigración en EE.UU. amenaza con cambiar el paradigma de crecimiento del país

John Müller

En uno de sus discursos recientes, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EE.UU., describió un fenómeno curioso: la demanda laboral se enfría, pero el desempleo no aumenta. A simple vista, podría parecer una buena noticia. Sin embargo, el diagnóstico esconde ... una realidad inquietante: la caída histórica de la inmigración está alterando los equilibrios del mercado laboral estadounidense, y las consecuencias sociales podrían ser profundas y duraderas.

