Sánchez y la consistencia

El mantra veraniego del presidente del Gobierno es la falta de coherencia, una materia en la que él puede dictar un máster

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en RTVE.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en RTVE. efe
John Müller

John Müller

Pedro Sánchez ha descubierto este verano una nueva palabra-talismán: «consistencia». En apenas 72 horas, la ha pronunciado dos veces con inusitada solemnidad. El lunes, en RTVE, al defender su propuesta de convertir la vivienda en el «quinto pilar del estado del ... bienestar», apeló a la necesidad de tiempo, de cooperación institucional... y de «consistencia». El miércoles, en una entrevista con 'The Guardian', ha vuelto al término: «You need solidarity and consistency», dijo, en el marco de una digresión sobre la amenaza de la extrema derecha en Europa.

