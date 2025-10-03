La caída del precio del petróleo y el gas siembra dudas sobre las políticas verdes de Bruselas

«Necesitamos un chequeo de realidad. De lo contrario, nos dirigimos a toda velocidad contra una pared». Estas palabras del CEO de Mercedes-Benz, Ola Kallenius —en pleno verano—, dejan claro las dudas que existen con respecto a las políticas energéticas que se ... desarrollan en Europa. El sector automovilístico está al borde del «colapso», como él mismo reconocía en una entrevista. La prohibición de los motores de combustión tiene en pie de guerra a todo el sector.

Uno de los argumentos que se esgrimen en las moquetas de Bruselas es que la transición energética busca, entre otras cosas, no depender de materias primas de terceros países. El problema surge cuando el acceso a estos productos se abarata tanto, y la perspectiva a medio plazo es que siga así. Algo que sucede con el precio del gas y el petróleo en estos momentos.

El Viejo Continente, de momento, se mantiene firme con sus políticas sostenibles. El Pacto Verde Europeo, establecido en 2019, consiste en un paquete de iniciativas políticas que sitúan a la Unión Europea en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática para 2050. En este contexto, los combustibles fósiles no tienen mucha cabida. Pero su actual marco de precios empieza a ejercer una presión muy fuerte. Además, se añaden las políticas de la Administración Trump que están alineadas con estas tecnologías.

El precio del gas, en el mercado TTF holandés —que es una de las principales referencias—, lleva unas semanas sobre los 30 €MW/h. Desde 2021, con la crisis energética mediante, donde se alcanzaron precios superiores a los 300 euros, siempre ha estado en cotas superiores a los 50 euros. Ahora, según los índices de futuros, para el primer trimestre de 2026 se espera que siempre esté por debajo de los 35 euros. Una cifra que el consenso del mercado asume como baja. Sobre todo, por la media del último lustro.

El CEO de Tempos Energía, Antonio Aceituno, explica que «el mercado del gas, por el momento, se encuentra en situación de pausa forzada ante una oferta que resulta real, por el correcto funcionamiento de flujos logísticos y sin presencia de la presión compradora de Asia». El experto insiste en que «el mercado del gas vive en el momento más tranquilo del año, pero no es una calma saludable. Bajo este escenario de tranquilidad se esconde un sistema en pausa». Y ese es el punto donde la geopolítica aplicada por EE.UU. entra en juego. Trump lleva meses invitando a todos los países a regar sus sistemas energéticos con gas americano, y eso provoca unos flujos de oferta tan grandes que impacta a la baja sobre los precios.

El petróleo a la baja

Por si el gas no fuera suficiente, el petróleo también se encuentra en unos precios anormalmente bajos. Algo difícil de comprender debido a las tensiones geopolíticas que se viven en Rusia e Israel. Unos conflictos militares que impactan de primera mano en las materias primas, pero que por el momento no se dejan notar.

Según una encuesta realizada por la agencia Reuters a 32 economistas para abordar cuestiones energéticas, estiman que el crudo Brent estará sobre los 67 dólares el barril hasta final de año. De nuevo, un precio a la baja teniendo en cuenta la media del último lustro.

El precio, según estima el jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, Ole Hansen, seguirá determinado por la capacidad de suministro que la organización de países exportadores de petróleo (OPEP) pone en el mercado. Además, estima que ese flujo sin recortes, sumado al suministro restablecido desde el norte de Irak, provoca que haya una oferta suficiente.

También, aunque de forma indirecta, Trump ha agitado el comercio mundial con sus aranceles. Esto puede llevar a una desaceleración económica que, de nuevo, deja una oferta por encima de la demanda, y eso provoca que no exista una tensión de precios. A nivel de mercado, la OPEP ha sumado 360.000 barriles diarios y planea liberar 500.000 más en octubre, momento en el que la demanda estacional empieza a caer. Asimismo, el Kurdistán ha reanudado exportaciones con 230.000 barriles diarios y podría alcanzar medio millón si se reactiva el oleoducto de Turquía. Ante esta situación, la Agencia Internacional de la Energía ya ha advertido de que se podría pasar de una situación de déficit a la de superávit en el cuarto trimestre.

Planes verdes

Por el momento, desde Bruselas mantienen sus planes. Aunque desde hace algún tiempo empieza a recorrer por los pasillos de la Comisión Europea la sensación de que quizá se ha ido más rápido de lo pensado. Eso señala a algunos países como España, que siempre ha querido ir avanzada en estos asuntos.

Sin embargo, muchas empresas —del sector petrolero y gasista— han insistido que ellos debían ser parte de la transición energética, y que podrían apoyar vía precios a hacer un camino más cómodo. El tiempo les ha dado la razón, aunque para ello se tengan que dar muchas condiciones.