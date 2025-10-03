Suscribete a
ABC Premium

La caída del precio del petróleo y el gas siembra dudas sobre las políticas verdes de Bruselas

Este escenario beneficia a los consumidores que pagarían menos en sus facturas

EE.UU. apoya que se mantenga al alza el consumo de combustibles fósiles

Infraestructura de gas en Cataluña
Infraestructura de gas en Cataluña ADRIÁN QUIROGA
Raúl Masa

Raúl Masa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Necesitamos un chequeo de realidad. De lo contrario, nos dirigimos a toda velocidad contra una pared». Estas palabras del CEO de Mercedes-Benz, Ola Kallenius —en pleno verano—, dejan claro las dudas que existen con respecto a las políticas energéticas que se ... desarrollan en Europa. El sector automovilístico está al borde del «colapso», como él mismo reconocía en una entrevista. La prohibición de los motores de combustión tiene en pie de guerra a todo el sector.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app