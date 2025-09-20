Suscribete a
El Gobierno deja sin ayudas a los cuatro atuneros vascos atrapados en Senegal

La administración vasca es la que más apoyo está prestando a los pescadores para sus nuevos proyectos

Cada mes tienen que gastar hasta 50.000 euros en gastos de mantenimiento y pago de licencias portuarias

Patrones, armadores y parte de la tripulación ABC
Raúl Masa

El sector pesquero, por su propia idiosincrasia, se encuentra expuesto a grandes desafíos. El mar alberga reglas muy peculiares, pero el gran problema para un marinero es, precisamente, cuando tiene que atender a las cuestiones que se guisan en tierra. Eso lo sufren cuatro ... atuneros vascos —que practican el arte de pesca con cebo vivo— y que llevan atrapados desde noviembre de 2024 en las costas de Senegal. En este contexto, el Gobierno español ha dejado de ayudarles y, al margen de prestarles apoyo ante Bruselas, a nivel económico se ha cerrado el grifo por completo.

