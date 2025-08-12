Suscribete a
Belnova, la empresa española que lleva dos meses con sus barcos 'secuestrados' en Uruguay

Su CEO, Albano González, explica a ABC que se han puesto en contacto con el embajador, pero que no da soluciones

Tienen en el país latinoamericano dos buques y 230 empleados que llevan 70 días sin faenar por una guerra sindical

Embarcación de Belnova
Embarcación de Belnova IMAGEN CEDIDA
Raúl Masa

Raúl Masa

La empresa de capital español más grande que opera en Uruguay —relacionada con el sector pesquero— lleva más de dos meses sin poder trabajar con normalidad por la presión sindical. Una situación que se ha enquistado en el tiempo, y que pasó invisible bajo ... el radar de los acuerdos firmados hace poco más de dos semanas entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

