Suscribete a
ABC Premium

Una fórmula mejorada para 'hacer match' con la audiencia

La pérdida de fiabilidad de las cookies de terceros impulsa modelos de segmentación interactivos y de recogida de datos propios en los que la IA es clave

La alternativa 'limpia' para compartir datos que quiere devorar a las cookies

Dominar la segmentación será casi un requisito obligatorio para los negocios digitales
Dominar la segmentación será casi un requisito obligatorio para los negocios digitales

Iciar Miner

Las cookies de terceros, que en su día fueron una potente herramienta para acceder a los datos de los consumidores basándose principalmente en datos sociodemográficos como la edad, el género, la ubicación o el nivel de ingresos, han perdido valor durante la última década, ... demostrando que los errores de clasificación son tan frecuentes que, en muchos casos, la segmentación termina siendo menos precisa que no segmentar en absoluto. Según explica, José Antonio Cortés Quesada, coordinador del Grado en Marketing de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), hay veces que, en la recogida de datos, éstos no se traducen correctamente, se confunden o con el tiempo pueden quedar obsoletos. Por ejemplo, «un hombre entre 30 y 40 años que entra a comprar en una página de regalos para bebés, automáticamente se le puede catalogar como 'padre' por la edad y parece lógico que encaje en ese público objetivo o quizá esa persona fue padre en un momento dado, pero luego ya no tiene bebés, y sin embargo sigue apareciendo en esa categoría».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app