Expulsan a un político de la oposición israelí tras interrumpir a gritos el discurso de Trump en el parlamento

Fedea plantea un sistema de cuentas nocionales a 20 años con recorte del gasto en pensiones del 40%

El nuevo modelo se aplicaría al retiro de los nacidos a partir de 1971, inicialmente en combinación con el sistema actual de reparto, y la jubilación sería un 12,2% más baja

Asegura el centro de estudios que para asegurar el éxito de la transición sería necesario contar con un amplio consenso político y social

Fedea plantea un recargo en el IRPF para pagar las pensiones

Un grupo de jubilados paseando
Susana Alcelay

Madrid

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha recuperado su propuesta de cuentas nocionales en uno de los momentos más delicados por el que atraviesa el sistema de pensiones. Para dar un giro al desequilibrio que sufre el actual modelo de reparto, propone transitar « ... suavemente», en un plazo no inferior a 20 años, desde actual sistema hacia otro de cuentas nocionales, que reduciría el gasto en pensiones hasta un 40% a largo plazo, reforzaría la sostenibilidad y aseguraría la proporcionalidad entre aportaciones realizadas y prestaciones recibidas.

