El edadismo no da tregua: la mitad de los parados tiene más de 50

Ofensiva del PP en el Senado para «erradicar» la discriminación laboral por edad: «Si no actuamos, perdemos todos»

Los populares reclaman rebaja de cotizaciones e incentivos fiscales para la contratación y programas de formación

Los parados ya pagan por lograr una cita en el Servicio de Empleo

El desempleo es la única salida que tiene muchos sénior
Susana Alcelay

Madrid

Los trabajadores españoles siguen sufriendo como nadie las consecuencias del edadismo, una discriminación laboral por razones de edad. Cumplir 45 años es entrar en un terreno pantanoso, tanto si se tiene empleo como si se busca, que limita las oportunidades de aquellos empleados ... con más experiencia. Para erradicar esta deriva tan arraigada en las relaciones laborales, el Grupo Popular ha presentado una moción en el Senado para su debate en el pleno que busca erradicarla.

