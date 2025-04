Declaración de la renta, en directo: consultar borrador, resultado positivo o negativo y últimas noticias de la campaña 2024-2025 hoy

Sigue en directo el arranque de la campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2024-2025, cómo consultar, solicitar y presentar el borrador, los resultados negativos y positivo y las últimas noticias de la actualidad de Hacienda hoy.

Para los desempleados , finalmente no estarán obligados a presentar la declaración, al menos por este año.

Aunque todos los contribuyentes pueden entrar ya directamente a su borrador con sus datos fiscales y ver el resultado (a pagar o a devolver) de su declaración, Hacienda también dispone de un simulador para aquellos que todavía no quieran entrar en la aplicación Renta Web.

Ya está abierta la declaración a través de internet. Por teléfono y de manera presencial se podrá hacer más adelante. No obstante, en estas dos últimas modalidades es necesario pedir cita previa.