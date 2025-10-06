Suscribete a
El presidente del Sabadell y el consejero díscolo David Martínez chocan en público por la opa de BBVA

El consejero delegado también recuerda que David Martínez tiene hasta el día 10 para revocar su aceptación, sembrando dudas sobre su decisión

El accionista y consejero David Martínez rompe el rechazo unánime del Sabadell y anuncia que acudirá a la opa de BBVA

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu
Daniel Caballero

Choque en público entre los altos ejecutivos de Banco Sabadell y su consejero díscolo a cuenta de la aceptación de este último en la opa de BBVA. El consejero y accionista David Martínez, que es dueño del 3,86% de la entidad, ... ha elevado la tensión con el presidente y el consejero delegado del banco catalán con sus palabras en medios de comunicación y estos han respondido también ante la prensa y en foros públicos.

