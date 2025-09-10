Suscribete a
ABC Premium

La CNMV aclara que BBVA dispone solo hasta el 23 de septiembre para mejorar el precio de la opa al Sabadell

En este caso se aplica la legislación estadounidense al ser la más restrictiva

BBVA rehace sus cálculos de la opa al Sabadell: solo lograría 235 millones de sinergias mientras dure el veto del Gobierno

Carlos Torres, presidente de BBVA
Carlos Torres, presidente de BBVA Reuters
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

BBVA tiene menos de dos semanas para decidir si mejora el precio ofrecido en la opa sobre Banco Sabadell. En concreto, el plazo para hacerlo termina el próximo 23 de septiembre ya que se aplica la norma más estricta en cuanto a los ... plazos de modificación de la oferta, y en este caso es la de Estados Unidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app