El Círculo de Empresarios propone consorcios tripartitos para impulsar la FP Dual y reducir el paro juvenil

El Círculo de Empresarios ha presentado una propuesta para impulsar la Formación Profesional Dual (FP Dual) en España, basada en la creación de consorcios público-privados con una gobernanza tripartita entre gobiernos autonómicos, empresas y centros educativos, que permitiesen el diseño de ... perfiles técnicos, la oferta de plazas y los estándares académicos.

Además, el Círculo ha propuesto diversas medidas para fomentar la participación de las empresas, como pueden ser los mecanismos de compensación fiscal de costes asociados a las actividades formativas o la simplificación regulatoria mediante la introducción de una ventanilla única. Asimismo, propone reforzar los apoyos a los centros educativos y al personal docente para aliviar los problemas que actualmente sufren, como son las carencias logísticas o la sobrecarga de trabajo.

El Circulo considera que «a pesar de que la FP Dual cuenta con probados beneficios en términos de inserción laboral y calidad del empleo, su desarrollo en España es todavía limitado«. La organización subraya la urgencia de adoptar medidas dada la situación del desempleo juvenil en España. Según los datos del segundo trimestre de 2025, la tasa de paro de los menores de 25 años ascendía a un 24,5%, una de las más altas de la Unión Europea y dos veces la media de la eurozona.

La FP Dual ofrece una solución probada ya que, al cabo de un año, la inserción laboral de los alumnos de grado superior dual es del 54,7%, unos 15 puntos porcentuales superior a la de sus equivalentes no duales.

Según Juan María Nin, presidente del Círculo de Empresarios, «España se enfrenta a una paradoja inaceptable: tenemos un elevado número de jóvenes parados y al mismo tiempo, nuestras empresas no encuentran técnicos cualificados. La FP Dual es una gran palanca de competitividad y para que cumpla su potencial, es imperativo desterrar la elevada complejidad normativa e instaurar una verdadera cogobernanza entre empresas y centros educativos».

El papel de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) se presenta como un elemento clave para transformar la FP Dual en un aprendizaje personalizado y más ajustado al mercado. Por un lado, la IA generativa puede actuar como un tutor para los alumnos o como una herramienta de diagnóstico y evaluación del progreso de éstos. Por otro, facilita en gran medida la creación y actualización de los contenidos utilizados en las actividades formativas. Incluso puede facilitar la creación de simulaciones contextualizadas con procesos reales de las empresas donde desarrollan su formación.

Para impulsar la adopción de la IA en los programas de FP dual, el Círculo ha propuesto introducir un «Cheque IA-Docente» que facilitaría la adquisición de licencias, hardware y capacitación. Asimismo, también pide diseñar un marco de «Competencia Digital-IA para la FP» que enseñe al personal docente los usos pedagógicos de la IA y se estructure mediante una serie de microcredenciales.

En definitiva, con la creación de consorcios público-privados, el Círculo de Empresarios concluye que la implementación de esta estrategia integral puede convertir la FP Dual en una historia de éxito, generando un triple dividendo de nuevos empleos de calidad, pymes con capital humano a medida y una economía más productiva y competitiva.