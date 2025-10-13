Suscribete a
Expulsan a un político de la oposición israelí tras interrumpir a gritos el discurso de Trump en el parlamento

El Círculo de Empresarios propone consorcios tripartitos para impulsar la FP Dual y reducir el paro juvenil

Juan María Nin señala la «paradoja» del elevado número de desempleados jóvenes y la falta de técnicos cualificados para muchas empresas

La renta de los jóvenes cae un 3% desde la Gran Recesión y sube un 18% la de los jubilados

Trabajadores en una industria de automoción. ep
José María Camarero

El Círculo de Empresarios ha presentado una propuesta para impulsar la Formación Profesional Dual (FP Dual) en España, basada en la creación de consorcios público-privados con una gobernanza tripartita entre gobiernos autonómicos, empresas y centros educativos, que permitiesen el diseño de ... perfiles técnicos, la oferta de plazas y los estándares académicos.

