CEOE y Cepyme agradecen a PP, Junts y Vox el bloqueo a la reducción de jornada y piden volver a negociar

El presidente del PP a su salida del pleno del Congreso.

Las patronales CEOE y Cepyme han mostrado este miércoles su agradecimiento a PP, Junts y Vox por tumbar la reducción de jornada en el Congreso y su predisposición a reactivar una negociación en el seno del diálogo social para tratar de llegar a un acuerdo.

Para la patronal, el resultado de la votación es «plenamente coherente con la ausencia de resultados en el diálogo social» y con él se «evita un grave impacto negativo sobre la economía, el empleo y también sobre los consumidores».

«El debate sobre la jornada laboral debería regresar al espacio que le corresponde: el diálogo social y la negociación colectiva sectorial. Ese es el marco en el que empresas y trabajadores deben abordar cualquier elemento esencial de las condiciones laborales, lejos del ruido mediático», han añadido CEOE y Cepyme.

Al mismo tiempo, han recordado que, desde el primer momento, advirtieron de que «una reducción de jornada impuesta, sin tener en cuenta la realidad de empresas, pymes y autónomos, generaría problemas organizativos, menor productividad, más costes, una menor calidad de los servicios, y un menor atractivo para la inversión, todo ello en un contexto de difícil cobertura de vacantes».

«Defendemos que la reducción de jornada, como cualquier mejora en las condiciones de los trabajadores, debe hacerse mediante la negociación colectiva, equilibrando las necesidades de empresas y trabajadores. Ese ha sido siempre el camino del progreso y la paz social en España durante más de 40 años», han remarcado.

Lo contrario, según las patronales, es permitir que un ministerio legisle sobre una materia ya acordada en la negociación colectiva y, de ese modo, «debilita »los mecanismos esenciales de diálogo social y, con ellos, la convivencia. Por ello, han animado a «retomar cuanto antes las mesas de negociación y a reactivar la negociación colectiva, ralentizada por la insistente injerencia del Ministerio de Trabajo».