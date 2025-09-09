Suscribete a
Sigue aquí la sesión de control al Gobierno en el Senado

Junts se reafirma en su veto a la reducción de jornada por estar diseñada «en contra de Cataluña»

Los de Puigdemont en el Congreso insisten en que no votan en contra de la medida estrella de Yolanda Díaz, sino «en contra de perjudicar a las pymes»

Sumar asume su derrota con la reducción de jornada y avisa: «La volveremos a llevar al Congreso»

Ignacio Gil
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

La medida estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de rebajar la jornada laboral a 37,5 horas semanas en esta legislatura ya coleaba apenas unas horas después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la norma el pasado mes de mayo ... si es que alguna vez no lo hizo. De forma tajante, con un «así no», Junts, la formación del 'expresident' prófugo, Carles Puigdemont, dio portazo desde un principio a la posibilidad a apoyar el decreto-ley del Gobierno una vez este llegase al Congreso de los Diputados, donde aseguraban que lo rechazarían. No les ha dado ni tiempo. Los neoconvergentes ni siquiera concederán a la líder de Sumar el beneficio de la tramitación parlamentaria a través de la presentación de una enmienda a la totalidad.

