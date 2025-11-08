Suscribete a
La casa prefabricada de 137 metros cuadrados, dos plantas, cuatro dormitorios y cuatro baños por menos de 109.000 euros

Este modelo reúne amplitud, distribución funcional y un precio difícil de ignorar

Una mujer vive tres años en una casa prefabricada en España y explica su experiencia: «Nos hemos acostumbrado, pero...»

Jorge Herrero

Madrid

Durante mucho tiempo, tener una vivienda en propiedad ha sido uno de los pilares a los que aspiraba cualquier persona en España. Sin embargo, el contexto actual ha ido desplazando esa aspiración hacia el terreno de lo inalcanzable para buena parte de la población. ... Los precios del mercado inmobiliario continúan ascendiendo, los salarios no siguen el mismo ritmo y las condiciones de financiación exigen compromisos que se prolongan durante décadas. En medio de este escenario, comienzan a aparecer alternativas que hace apenas unos años hubieran sido recibidas con escepticismo o incluso sorpresa. Las casas prefabricadas, impulsadas por avances en diseño, eficiencia y sostenibilidad, han pasado de ser una opción marginal a convertirse en una respuesta plausible para quienes buscan independencia residencial sin hipotecarse media vida.

