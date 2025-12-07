Bernat Vicens: «Te puedes expandir cuando encuentras oportunidades o sobrepagando, pero sobrepagar es una mala idea»

La cadena hotelera de origen balear, Fergus Group, vive un momento de dulce tras el cero de la pandemia. Su CEO Bernat Vicens cuenta a ABC que su compañía crece a un ritmo que hace un lustro «no esperábamos» con un porfolio que ... alcanzará el próximo año los 34 establecimientos vacacionales. Su previsión para el cierre del ejercicio es el de llegar a un beneficio bruto cercano a los 90 millones de euros.

-¿Cómo ha sido el verano para Fergus? ¿Nota también la desaceleración de la que habla el resto del sector?

-Nosotros crecemos bastante más que la media del sector porque lo hacemos de dos maneras. Primero con los hoteles que vamos incorporando: solo este verano hemos hecho siete nuevas aperturas. Y luego ocurre que nuestro modelo está muy basado en el reposicionamiento de activos. En estos activos reposicionados crecen las tarifas, pero no debido a que el mercado esté creciendo, sino que lo hacen porque la propuesta de valor ha cambiado y eso el mercado te lo reconoce. Para nosotros ha sido un buen verano. Sí que vemos una cierta estabilización en aquellos hoteles que ya hace más tiempo que han sido reposicionados.

-¿Cómo serán los resultados de Fergus a final de año?

-A nivel de resultado del grupo pensamos que estaremos donde tenemos que estar, en torno a los 210 millones de euros de facturación y con un beneficio bruto de explotación que ronda los 90 millones de euros.

-¿Cómo se esta expandiendo Fergus? El mercado está sobrecalentado, ¿pero se encuentran todavía oportunidades para crecer con nuevos activos?

Nosotros seguimos con nuestras aperturas. El 14 de noviembre abriremos en Mallorca -la conversación se produjo en el mes de octubre- el Fergus Style Palma Beach, y de cara de cara a los a los siguientes meses del año estamos trabajando en varios proyectos de de reposicionamiento de varios hoteles nuestros. En noviembre del año que viene se incorporarán al porfolio tres hoteles en Palma: el Fergus Style La cala, el Fergus Marivent y el Tent Costa Palma. También en Cataluña, en Lloret de Mar, estamos trabajando en la reforma del hotel Clipper, que estará listo también en octubre del año que viene y pasará a tener cuatro estrellas. Además tenemos un un proyecto de reforma del hotel Las Palmeras, que actualmente está en nuestra línea de affiliated by Fergus y lo pensamos renovar a partir del invierno que viene.

-¿Fergus está interesado también en el segmento urbano?

-Nosotros hemos analizado alguna oportunidad en urbano, pero en urbano muy vacacional. Hemos mirado alguna cosa en Palma y en Málaga, pero tenemos muy claro que aquí no aportamos tanto valor. Nosotros creo que hemos sido muy exitosos en vacacional y ahora tenemos 34 hoteles gracias a que aportamos mucho valor en este segmento. El urbano es es otra guerra diferente y creo que, sinceramente, hay gestores mejores que nosotros en hotelería urbana.

-¿Su compañía piensa en buscar oportunidades fuera de España?

-Pasa un poco lo mismo que con el segmento urbano. Todo el mundo nos pregunta que cuándo vamos a dar el salto al Caribe y nosotros siempre decimos lo mismo: «Mi propietario ha trabajado en el Caribe, yo he trabajado en el Caribe, tenemos muchos directivos que han trabajado en el Caribe, y por eso le tenemos muchísimo respeto». Pensamos que un salto por el que pagas un peaje y requieres de un cierto aprendizaje. Hoy por hoy nosotros en España seguimos teniendo muchísimo recorrido para seguir trabajando oportunidades que nos van saliendo y estamos cómodos así. Alguna vez saldremos, pero Dios dirá cuando, si es que salimos.

-Cuál es entonces el plan de crecimiento de Fergus, para el próximo lustro. ¿A cuántos hoteles quieren llegar?

-Si hay oportunidades, creceremos. La realidad es que tú te expandes cuando existen oportunidades o sobrepagando. Pero como sobrepagar suele ser una mala idea, al final te expandes cuando hay oportunidades. Nosotros en el año 2020 no nos esperábamos estar en el año 2026 con 34 hoteles, pero luego las oportunidades se han ido dando una detrás de la otra. Puede ser que el año que viene no cojamos ningún hotel, porque al final dependes de que hay un montón de competidores que son muy buenos y de las circunstancias de mercado. La expansión siempre es difícil. Cuando va mal el sector porque va mal y cuando va al bien porque va muy bien. Nunca hay un momento en el que digas «ahora es sencillo». Nosotros al final hemos ido creciendo en dos, tres o cuatro activos al año durante los últimos 4 y veremos si somos capaces de seguir este ritmo o de incrementarlo, o si iremos un poco más despacio.