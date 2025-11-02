Los hoteles abren sus puertas a la construcción industrializada

Eficiencia, sostenibilidad y reducción de tiempos son los conceptos que maneja el sector hotelero para abrir negocios sin perder la calidad. Los sistemas modulares son la nueva solución. La industrialización permite acortar entre un 25% y un 30% los plazos de construcción. Se trata ... de un modelo especialmente atractivo para inversores y promotores que precisen reducir los tiempos para poner en marcha el negocio lo antes posible, como sucede con el segmento hotelero.

Álvaro Pardo Ballesteros, arquitecto en Innovación y Sostenibilidad en Grupo SIMA-PAEE, estima que la aplicación de la construcción modular industrializada «no es una opción, prácticamente va a ser la vía que vamos a tener». En el caso de los hoteles, las bondades de la construcción industrializada aumentan, según el experto: «Uno de los puntos clave del sistema, para poder optimizarlo al máximo, es la replicabilidad. Cuanto mayor sea la escala, más se pueden optimizar los procesos. La estandarización no consiste en repetir exactamente el modelo, sino a través de unas tipologías sacar variables».

La reducción de plazos resulta especialmente importante. «Cuanto antes se complete la obra, antes se puede poner el activo en explotación y el retorno a la inversión será mucho más rápido», describe Pardo.

«Las cadenas hoteleras con una imagen propia —aclara— pueden reproducir un mismo modelo o similar en distintos emplazamientos. Gracias al estándar de fabricación, se puede replicar esa imagen del hotel o las habitaciones o ciertos parámetros en distintas ubicaciones también». Los sistemas industrializados para hoteles pueden ser 2D o 3D. Otra de las características de estas propuestas es la eficiencia energética y la sostenibilidad. Con un sector turístico tan potente, «el impacto al ser una obra de mayor volumen que en residencial es importante en reducción de huella de carbono», señala Pardo. «La sostenibilidad no solo es un argumento de justificación interna, también lo es de diferenciación. Mejoras la eficiencia energética, consigues un ahorro económico y de consumos, y también crece el confort interior», añade.

Madera y hormigón

ACR es una de las compañías españolas enfocadas en la construcción industrializada. Entre sus propuestas más significativas en el sector hotelero se encuentra Calido Living Valdebebas, un proyecto de 'flex living' en Madrid construido por ACR para Dazia Capital y Aermont Capital, con un diseño del estudio de arquitectura Ortiz y León y la participación de Ingeniería Valladares. Cuenta con 500 apartamentos y estudios.

Juan Pedro Zárate, director de Industrialización de ACR, explica que «se ha utilizado el sistema industrializado híbrido de madera CREE Buildings, del que ACR es el partner en España. Es un sistema empleado en más de 20 edificios por todo el mundo, pero no el único que empleamos». «El sistema de CREE Buildings —comenta— combina forjados híbridos de madera y hormigón con pilares de madera, también en fachada. La fachada puede ser tanto de estructura ligera de madera, como de otros materiales, por ejemplo el hormigón arquitectónico usado en este proyecto. Gracias a las ventajas estructurales de la madera, la cantidad de hormigón en los forjados se reduce sustancialmente, lo que convierte a este sistema en el más adecuado para aquellos proyectos en los que la sostenibilidad es una prioridad».

Para el montaje de la estructura industrializada del hotel B&B Tres Cantos, un proyecto desarrollado por ACR y Casais España, solo se necesitaron 14 días de montaje

Otra de las joyas de la corona de ACR es el Hotel B&B Tres Cantos, en Madrid, proyecto desarrollado junto a la firma de origen portugués, Casais España IC, perteneciente al Grupo Casais. «Se culminó en tan solo 14 días el montaje de la estructura industrializada», dice Zárate. El inmueble, promovido por Sunny Casais y diseñado por TdB Estudio de Arquitectura, cuenta con 120 habitaciones distribuidas en 5 plantas. Fue el primer edificio construido en España con el sistema industrializado híbrido desarrollado por CREE Buildings.

La resolución de la construcción industrializada para hoteles es la misma que para residencias y hospitales. «Solo cambia en función del servicio que se da, pero es el mismo modelo de producto», relata Begoña López Ferrer, CEO de Componentes y Unidades Constructivas y de IBOS Arquitectura. En su porfolio como ingenieros de industrialización figuran las residencias en Valdebebas del primer equipo del Real Madrid y de la cantera, y hoteles de distintas cadenas como Accor. En el Nuevo Hospital de Málaga y Hospital Sierra Norte, la industrialización es por componentes compatibles y la ingeniería también es suya. Suele trabajar la compañía con Modultec como fabricante modular.

«El módulo de los hoteles, las residencias y los hospitales es muy definido y estandarizable. La construcción modular beneficia a la calidad, la reducción de plazos y el mantenimiento de los costes de construcción. Se traslada desde fábrica una parte del edificio muy terminada, con unos estándares de calidad que no puedes tener en la obra», expone López Ferrer.

Entre las ventajas de esta construcción destaca «la sostenibilidad, el control de materiales en la producción fabril, la gestión de residuos y la reciclabilidad». Además, quiere dejar claro que no está reñida con la arquitectura: «La industrialización modular 3D es el nivel máximo de industrialización, normalizado a través de la UNE. Se pueden hacer edificios y hoteles con la flexibilidad arquitectónica que se desee. Cuando se realiza un proyecto, es muy importante el qué, pero también el cómo».

El estudio ROOM2030 nace con vocación dirigida al sector hotelero con una suite diseñada para el NH Collection de Avilés (Asturias). Este prototipo fue exhibido en el Centro Niemeyer de la localidad. Su último proyecto es un pequeño hotel boutique en Madrid, fabricado en solo doce semanas e instalado en un día. Además, están trabajando en diferentes lugares y modelos de negocios vinculados al turismo, hoteles, glamping, apartamentos turísticos…

Tres valores

Sergio Baragaño, su CEO, valora la rentabilidad de la construcción industrializada para los hoteles: «Es muy rápida, muy eficaz y optimizada, con gran control de calidad al ser realizada en fábrica y con un precio cerrado. Tres valores muy importantes hoy en día, pero mucho más para un negocio donde el tiempo es fundamental. Como mínimo estamos poniendo en servicio el hotel en la mitad de tiempo. El retorno de la inversión es infinitamente más rápido y por tanto mucho más rentable».

Los planteamientos constructivos de ROOM2030 maridan con el concepto de turismo responsable. «Estamos totalmente alineados con la circularidad y la responsabilidad de hacer un producto con mínimo impacto. Materiales reciclables, generados de productos reciclados con el objetivo de reducir al máximo nuestra huella de carbono y nuestras emisiones. El turismo responsable empieza incluso en la propia forma de fabricar el edificio y de impactar lo mínimo posible con el emplazamiento final», detalla. «Nuestro sistema no consume agua, no genera prácticamente residuos en fábrica y es un concepto circular desde su diseño hasta su instalación final en el terreno», apunta.

La filosofía del estudio casa con el turismo de naturaleza: «Trabajamos en varios proyectos, generando alojamiento donde no existe o vinculado a actividades en entornos muy naturales, a experiencias. Nuestras habitaciones están pensadas para instalarse de forma rápida, sobre cimentaciones incluso reversibles, de manera que puedes trasladar dichos módulos en caso de que fuera necesario o ampliar de forma sencilla y sin dañar el territorio», expone Barragaño.