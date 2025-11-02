Suscribete a
Los hoteles abren sus puertas a la construcción industrializada

El sector comienza a adoptar los sistemas modulares como una opción sostenible y eficaz para alumbrar nuevos negocios de forma rápida y sin perder calidad

Una revolución arquitectónica con vistas a la naturaleza

En el porfolio como ingenieros de industrialización de Componentes y Unidades Constructivas figuran hoteles de distintas cadenas como Accor (en la imagen)
Charo Barroso

Eficiencia, sostenibilidad y reducción de tiempos son los conceptos que maneja el sector hotelero para abrir negocios sin perder la calidad. Los sistemas modulares son la nueva solución. La industrialización permite acortar entre un 25% y un 30% los plazos de construcción. Se trata ... de un modelo especialmente atractivo para inversores y promotores que precisen reducir los tiempos para poner en marcha el negocio lo antes posible, como sucede con el segmento hotelero.

