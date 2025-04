BBVA tiende la mano al Gobierno para allanar la compra de Banco Sabadell

BBVA trata de allanar el camino a la operación sobre Banco Sabadell y tiende la mano al Gobierno para tratar de salvar las preocupaciones que en reiteradas ocasiones ha mostrado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que es quien tiene la última palabra ... en la fusión posterior a la opa.

En una conferencia organizada por Bank of America, el consejero delegado del banco vasco, Onur Genç, ha mostrado su predisposición a entablar conversaciones con el Ejecutivo para tratar de doblegar su rechazo tan rotundo hasta la fecha sobre la adquisición. «Estamos muy abiertos a trabajar con el Gobierno para poder calmar cualquier preocupación que puedan tener», ha señalado ante los analistas, para añadir que ya lo han hecho «muchas veces en el pasado con varios asuntos».

Genç ha añadido que si existen preocupaciones para el Gobierno sobre la operación, el banco está preparado «para calmarlas». Y lo cierto es que el Ejecutivo permanece instalado en el rechazo desde que se anunciara la operación en el mes de mayo.

Actualmente la operación está en el proceso de opa, con BBVA recabando las pertinentes autorizaciones regulatorias. Ya cuenta por ejemplo con el OK de la autoridad financiera de Reino Unido y del Banco Central Europeo (BCE), y está a la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de la opa y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se pronuncie también.

Esta última aprobación, relacionada con si la operación supone problemas de competencia en el sector, es la más peliaguda. Pero en caso de que la CNMC acabe dando su plácet, aunque sea con condiciones, todavía quedaría que la opa salga adelante y, después, que el Ejecutivo decida si autorizar o no la fusión posterior de ambos bancos controlados por BBVA. En todo caso, analistas como JB Capital han dado una probabilidad de éxito para la operación en su conjunto del 87% en un reciente informe.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, deberá decidir si aprueba o no esa fusión posterior. Y de momento está enrocado en el 'no'. «Estamos pendientes, por supuesto, del proceso, en donde somos muy respetuosos con la intervención de todas las instituciones que tienen que participar, entre ellas no sólo la CNMV, sino también la CNMC, y estamos a la espera de conocer información adicional. Sin esa nueva información, nosotros estamos exactamente en el mismo punto», ha señalado este 25 de septiembre en declaraciones recogidas por Ep.

El posible veto del Gobierno a la fusión es un foco de incertidumbre para BBVA, que ya incluye en la información que hace pública a los inversores la posibilidad de que eso ocurra aunque, en todo caso, han recalcado en varias ocasiones que confían en salvar cualquier impedimento a la operación.

Competencia

Más allá de ello, Genç ha recalcado su confianza en que Competencia acabe dando el plácet cuanto antes a la operación. Y que lo haga en primera fase, sin tener que pasar a una segunda fase que lo retrasaría todo. En su intervención, el CEO ha destacado que su «convicción» es que no existen problemas de competencia derivados de la posible adquisición de Banco Sabadell. «Debería ser aprobada en fase 1», ha dicho, en referencia a si se utiliza la misma metodología de análisis que con otras operaciones, en clara referencia a la de Caixabank y Bankia.

Así las cosas, la CNMC tiene varias posibilidades para resolver el expediente de la operación. Por una parte, dar una aprobación sin condiciones; por otra, aprobar con condiciones; y por otra, el veto completo. Competencia lleva desde mayo analizando la situación y lo que sí ha transmitido su presidenta, Cani Fernández, es que «no es necesario prohibir una fusión para eliminar los posibles problemas de competencia que pueda plantear».

La CNMC da a entender, así, que podría inclinarse por soluciones menos agresivas, como imponer condiciones a BBVA en la adquisición. Esas condiciones, en este sentido, podrían abarcar incluso la obligación a la entidad vasca de desprenderse de algunos activos en determinadas zonas.