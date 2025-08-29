El Banco de España abre un proceso de selección para elegir al director adjunto de Economía

El Banco de España (BdE) ha publicado una expresión de interés para seleccionar candidaturas para cubrir la posición de alta administración que quedará vacante a partir del próximo 30 de septiembre, la Dirección General Adjunta de Economía, cuando Galo Nuño se incorpore como ... director general de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia.

El propio Nuño compitió, hasta mediados del mes pasado, por ser director General de Economía del BdE. Sin embargo, el gobernador José Luis Escrivá acabó optando por otro perfil, el de David López Salido, con pasado en la Reserva Federal (FED) norteamericana para ocupar dicho puesto en sustitución de Ángel Gavilán. Como consecuencia, Nuño accedió al cargo de director general de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia, dejando libre el puesto para el que el BdE activa la expresión de interés.

«Tras el buen resultado de esta fórmula en la selección de perfiles en los últimos meses, con un gran número de candidaturas excelentes, la institución vuelve a utilizarla para seleccionar a sus altos cargos«, argumenta la institución en un comunicado, haciendo referencia al proceso de selección de su director general de Economía, López Salido, hace un mes.

Esta modalidad de selección, al contrario que los procesos de promoción interna que suelen regir en esta clase de instituciones, permite que cualquier profesional pueda presentar su candidatura, siempre que cumpla el perfil requerido. El BdE exige, entre otros logros, al menos 15 años de experiencia en roles de investigación o directivos, favoreciendo a aquellos con bagaje en el sector bancario central, europeo o internacional.

Además, el Banco ha detallado que, al igual que en ocasiones anteriores, se prevé que se forme «un panel de selección» que incorpore a expertos externos para asesorar al BdE en el proceso del nombramiento. En esta ocasión, este panel contará con José García Montalvo, catedrático de economía aplicada en la Universidad Pompeu Fabra, y Ricardo Reis y Silvana Tenreyro, ambos catedráticos en la London School of Economics.

En el proceso de selección del director general, este panel contó con la presencia de tres expertos de máximo prestigio en el ámbito del análisis y la investigación económica: Andrew Haldane, economista jefe del Banco de Inglaterra, Andreu Mas-Colell, exresponsable de Economía en el Gobierno catalán, y Alejandro Werner, director del exdirector de Estudios Económicos del Banco de México.